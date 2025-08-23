El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aburto lo da todo con el 'La, la, la' de Massiel

El alcalde de Bilbao comparte un curioso vídeo del homenaje a la banda Bilbotxeros

A.M.

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:03

La tradicional recepción que ofrece el Ayuntamiento de Bilbao todos los años en Aste Nagusia dejó un divertido momento, el alcalde dándolo todo con el 'La, la, la' de Massiel. El propio Juan Mari Aburto ha compartido en sus redes sociales su baile y el del resto de invitados cuando Bilbotxeros Band interpretó la canción eurovisiva.

El Gobierno municipal rendía homenaje a la banda musical, que este año celebra su décimo aniversario. La agrupación, formada por un coro de más de 30 voces masculinas acompañado de una banda de rock, se ha consolidado como un referente del pop-rock en Bilbao, interpretando versiones de grandes éxitos y aportando su sello coral único.

Durante el evento, al que acudieron más de 200 representantes de la sociedad bilbaína, Aburto estuvo acompañado de la Corporación Municipal, el Pregonero Francis Diez Rojo y la Txupinera Olatz Agirre Sagarna.

