Pablo Ibáñez, MVP albiazul del Barça-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:40
Sivera
Portero
Valoración del redactor
El portero alicantino no pudo hacer nada en los tres goles blaugranas. Sivera estuvo rápido en sus salidas, fundamentales para que la defensa adelantada vitoriana funcionara, y realizó una gran parada en un córner a Lewandowski.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El gallego tuvo un partido de alta exigencia con Raphinha, que hizo mucho daño por su costado. Jonny pudo marcar el 1-2 en un remate en el que Joan García le dejó sin premio con un paradón. Tuvo piernas también para incorporarse al ataque.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
El madrileño, que ocupó el lugar de Yusi en el lateral izquierdo, tuvo un partido exigente frente a Lamine. Y Parada contuvo a la estrella del Barça en la mayoría de las jugadas, estando rápido en el corte. Subió con fuerza y asistió en el 0-1 a Ibáñez.
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
El argentino lideró a la defensa vitoriana en un encuentro complejo. Estuvo ágil en el corte, limitando las opciones del ataque blaugrana por el centro. Aunque el Barcelona hizo daño desde segunda línea con Olmo, Tenaglia estuvo seguro atrás.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Mejor del partido
Valoración del redactor
El navarro regresó a la titularidad en el Camp Nou y tardó 43 segundos en dejar su sello. Clavó el 0-1 como aperitivo de un partido en el que demostró su capacidad física para contrarrestar el fútbol rival y darle mayor empaque a la medular. Fundamental con sus conducciones y sus cortes hasta que fue sustituido. Llama al once.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
El cordobés se empleó a fondo en la medular. Con un Barça con más balón, Blanco mantuvo el equilibrio del Alavés. Acertado en el corte pero con poca posesión, vio una amarilla que le dejará sin derbi ante la Real cuando estaba de lateral.
Calebe
Centrocampista
Valoración del redactor
El brasileño regresó al once y tuvo un encuentro intenso. Trabajó a destajo en defensa, donde robó varios balones, y luego retó a Balde. Calebe mostró su capacidad de desborde y regate, encarando una y otra y superando al lateral catalán.
Abde Rebbach
Centrocampista
Valoración del redactor
El argelino entró en el once y tuvo protagonismo. Implicado atrás, encontró un pasillo a la espalda de Eric García en la primera parte que explotó. Puso dos centros con veneno. En el segundo, Jonny no marcó el 1-2 por un paradón de Joan García.
Lucas Boyé
Delantero
Valoración del redactor
Solo en la punta de ataque por el cambio de dibujo de Coudet, el argentino tuvo un duelo de enorme desgaste lejos del área. Fue un incordio para los centrales del Barcelona y dispuso de dos ocasiones claras que no encontraron portería.
Jon Pacheco
Defensa
Valoración del redactor
El central navarro salió victorioso de su cuerpo a cuerpo con Lewandowski. Entre Tenaglia y él minimizaron al polaco. Ambos también sacaron el balón con criterio, desahogando a sus compañeros. Otro encuentro a buen nivel de Pacheco.
Denis Suarez
Centrocampista
Valoración del redactor
El centrocampista gallego se ha asentado en la sala de máquinas albiazul. Con menos desgaste por la inclusión de Ibáñez, Denis Suárez estuvo bien moviendo el balón en las pocas ocasiones que pudo combinar y mantener la posesión ante los de Flick.
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
Mantuvo el nivel físico del equipo en la medular.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
El aragonés hizo daño por la banda derecha, con varios centros con peligro al área del Barcelona.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
Tuvo más trabajo defensivo que capacidad de generar juego.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
Dispuso de una ocasión clara cerca del final que detuvo Joan García.
Sube
Peligro
Calebe
El brasileño estuvo fino en las dos áreas. Se implicó en el trabajo defensivo con varios robos y luego desafió a Balde, al que encaró y superó con sus regates en varias ocasiones.
Baja
Ocasión fallada
Guridi
Entró en la segunda mitad y tuvo la opción de poner el empate albiazul. Joan García evitó su gol en el mano a mano en una acción señalada como fuera de juego que era más que dudosa.
Clasificación general
JugadorPuntos
Carlos Vicente101
Jonny Otto101
Nahuel Tenaglia100
Antonio Sivera96
Antonio Blanco93
Pablo Ibañez93
Toni Martínez93
Carles Aleñá84
Abde Rebbach81
Denis Suarez63
Lucas Boyé62
Yusi61
Ander Guevara60
Jon Guridi59
Calebe Gonçalves57
Victor Parada54
Mariano Díaz52
Jon Pacheco48
Facundo Garcés42
Moussa Diarra21
Carlos Benavídez18
Carlos Ballesteros7
Egoitz Muñoz6
Lander Pinillos6
Raúl Fernández6
Álvaro García-
Gregoire Swiderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Nikola Maras-
