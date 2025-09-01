El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Vicente supera con la conducción a Griezmann y Barrios. Rafa Gutiérrez

Los últimos deseos del Alavés en el mercado de fichajes

El club se centra en retener a Carlos Vicente, fichar a un extremo izquierdo natural y dar salida a Maras y a Novoa

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:20

La serie de dos meses e innumerables giros de guion que escribe en cada mercado de fichajes estival La Liga vive hoy su último capítulo. ... Un episodio tenso, repleto de suspense y con esa capacidad de atracción única para retener al otro lado a unos espectadores sin tiempo para pestañear. El zoco baja la persiana en otra jornada frenética en la que los cruces de intereses de todas las partes acaban deparando múltiples sorpresas. El Deportivo Alavés busca navegar en ese embravecido mar con un doble objetivo claro: retener a Carlos Vicente, su gran baza ofensiva, y completar el plantel con un extremo izquierdo natural que amplíe el abanico de recursos que esgrime una plantilla renovada con diez incorporaciones.

