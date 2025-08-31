El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Cinco kilómetros de retenciones en la A-8 dirección Bilbao por un accidente múltiple
Carlos Vicente celebra su gol al Atlético de Madrid EFE

El Alavés se blinda para mantener a Carlos Vicente

El club se remite en este final de mercado a la cláusula de rescisión del extremo, que ha despertado el interés de clubes como el Benfica o el Birmingham City

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:17

El Deportivo Alavés se blinda en estas últimas horas de mercado de fichajes para que Carlos Vicente (Zaragoza, 1999) continúe siendo una de las ... piezas claves del equipo de Eduardo Coudet. Varios clubes, entre ellos el Benfica portugués y el Birmingham City inglés, han mostrado interés por el extremo de 26 años, que firmó este sábado un partidazo ante el Atlético de Madrid, coronado con el gol del empate (1-1).

