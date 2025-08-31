El Alavés se blinda para mantener a Carlos Vicente

El Deportivo Alavés se blinda en estas últimas horas de mercado de fichajes para que Carlos Vicente (Zaragoza, 1999) continúe siendo una de las ... piezas claves del equipo de Eduardo Coudet. Varios clubes, entre ellos el Benfica portugués y el Birmingham City inglés, han mostrado interés por el extremo de 26 años, que firmó este sábado un partidazo ante el Atlético de Madrid, coronado con el gol del empate (1-1).

Su desempeño, notable desde que llegó a Mendizorroza en enero de 2024 por 600.000 euros desde el Racing de Ferrol, le ha convertido en una pieza cotizadísima en el mercado. Sin embargo, a 24 horas de que finalice la ventana estival, el Alavés se mantiene firme ante el interés que sigue despertando el aragonés lejos de Vitoria. En las oficinas del Paseo de Cervantes no contemplan su salida y se remiten a su cláusula de rescisión, superior a los 20 millones de euros. Sólo si un club alcanza esas cifras podría darse el adiós de Vicente antes del 2 de septiembre.

A lo largo del verano, numerosos equipos como el Olympiacos griego o el Besiktas turco, además de un Birmingham City que ha vuelto ahora a la carga, han intentado fichar a un atacante cuyo contrato finaliza en 2027. Una situación que no es nueva, ya que el pasado mercado de enero el Celta sondeó su incorporación. Sin embargo, el Alavés ha repelido todas las ofertas que han ido llegando, lejanas a los más de 10 millones de euros demandados en los primeros compases del verano.

Cruz, descartado

Todas las propuestas han sido insuficientes por un Vicente que desde su fichaje ha sido indiscutible, disputando 60 partidos, marcando 8 goles y dando 10 asistencias. «La pregunta es lógica y ya sabemos cómo son los mercados. Estoy muy tranquilo y satisfecho por cómo y dónde estoy. El club y el Chacho confían en mí», apuntó Vicente tras el duelo ante el Atlético de Madrid. En este escenario, el Alavés apuesta por su continuidad mientras trabaja en la búsqueda de un extremo izquierdo, tal y como confesó Coudet después de empatar frente a los rojiblancos.

«Hay que ver quién puede salir y quién puede entrar. Intentamos estar cubiertos por lo que puede pasar», dijo el entrenador argentino. La opción de Juan Cruz (Leganés) está ya descartada. El club pepinero había mantenido durante todo el verano unas elevadas exigencias, ya que demandaba los 10 millones de euros de su cláusula para dejarle ir. El jugador había mostrado su deseo por salir e incluso se mantuvo al margen durante la pretemporada, pero las dos partes se han reconciliado. Este domingo la entidad ha comunicado que ambas partes «han alcanzado un acuerdo para actualizar sus condiciones contractuales» con, entre otros elementos, una temporada más de vínculo.

Además, futbolistas como Maras, Hugo Novoa y Abde podrían dejar Mendizorroza en estas últimas horas. Los dos primeros tienen gran cartel en Segunda (el Zaragoza se ha interesado por el central y el Mirandés por el carrilero) y el extremo argelino tiene propuestas de LaLiga y del extranjero, aunque su salida dependerá si llega a Vitoria ese futbolista de banda que desea el Chacho.