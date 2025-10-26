El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

E.P.

Rayo Vallecano-Alavés

Tensión entre Coudet y el delegado del Rayo de camino a los vestuarios

El entrenador argentino y el delegado del equipo de la 'franja' se enzarzaban en una discusión de camino al túnel

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:14

Los minutos finales de la primera parte entre el Alavés y el Rayo Vallecano han sido de alto voltaje. No por lo que ocurría sobre el verde, sino por la tensión que se respiraba entre los banquillos. Los intengrantes de ambos equipos han saltado en varias ocasiones para protestar los lances del partido, lo que ha desatado las quejas del bando contrario. Un choque que se ha convertido en una tormenta en el descanso.

Las cámaras de televisión han cazado una discusión airada entre Eduardo Coudet y el delegado del Rayo Vallecano, Miguel Ortiz. Ambos se citaban, con evidentes gestos, a encontrarse en el interior del túnel. De hecho, han tenido que intervenir otros integrantes de las plantillas para tratar de calmar los ánimos.

A la vuelta de los vestuarios, el entrenador albiazul dialogaba con García Verdura. Una conversación que se ha alargado varios segundos, mientras Coudet enfilaba el camino al banquillo. Previamente, era Ortiz el que hablaba con el colegiado. El comienzo del segundo acto parece haber calmado las aguas.

