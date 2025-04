Las tarjetas, otro quebradero de cabeza para Coudet

En la previa ante el Rayo Vallecano, Eduardo Coudet se mostró «contento» por disponer «por primera vez» de todos sus jugadores. Las lesiones de ... Sivera, Kike García y Tomás Conechny habían quedado atrás, al igual que el castigo que había dejado a Antonio Blanco en la grada en Las Palmas. Sin embargo, en la derrota (0-2) frente a los madrileños, Nahuel Tenaglia vio su décima amarilla que le impedirá estar este sábado (14.00 horas) en Girona. Una baja sensible para la zaga vitoriana que puede que no sea la última en las próximas jornadas.

Hasta cuatro futbolistas del Alavés están a una tarjeta de ser sancionados. Una amenaza silenciosa pero presente para el Chacho sumergidos ya en las últimas nueve jornadas de la temporada en las que los babazorros se juegan la permanencia. Otro quebradero de cabeza para el entrenador argentino después de vaciar, por fin, su enfermería. Un escenario de alta tensión, con el descenso condicionando el futuro de todos los albiazules, en el que Antonio Sivera, Santiago Mouriño, Jon Guridi y Tomás Conechny están al borde del castigo.

Ampliar

Dos de esos futbolistas son, al igual que Tenaglia, piezas claves para Coudet. Sivera es el capitán e indiscutible bajo palos. Sus dos lesiones (fractura en el dedo índice de su mano izquierda en diciembre y traumatismo craneoencefálico en marzo) abrieron las puertas del once a Jesús Owono y a Adrián Rodríguez. Sin embargo, si el guardamenta alicantino está sano es el número 1 por su rendimiento y su jerarquía. Es por ello que sus cuatro amarillas son muy 'peligrosas'.

Lo mismo sucede con las de Mouriño. El central uruguayo se ha asentado como pareja de Abdel Abqar en el eje de la zaga en las últimas cuatro jornadas. Su rapidez y entrega le han transformado en un jugador importante. Nadie 'saca' del once albiazul desde marzo a un futbolista que cuando no ha estado lesionado ha sido importante para Coudet, llegando a alcanzar los 768 minutos de juego.

Su baja trastocaría el muro alavesista al igual que lo hará la de Tenaglia. Menos 'grave' sería la de Guridi. El mediapunta guipuzcoano ha recuperado terreno en las últimas dos jornadas (gol tras salir desde el banquillo en Las Palmas y gran rendimiento desde el once frente al Rayo) pero no ha sido la primera opción del Chacho en muchos tramos del curso. De hecho, antes de estos dos encuentros, no tuvo minutos frente a Mallorca y Villarreal.

Sin embargo, por su importancia y ascendencia en el vestuario, Guridi siempre suma. El último en esta lista es un Conechny que ante el Rayo regresó al césped después de mes y medio de baja por el traumatismo craneoencefálico y la fisura en el hueso frontal que se produjo tras chocar con Gavi en el Barcelona-Alavés. El argentino disputó los últimos 15 minutos frente a los vallecanos después de un largo periodo sin jugar. Una convalecencia compleja que vivió con cuatro amarillas, por lo que a su regreso está a una del castigo.

Abqar, líder en tarjetas

Las tarjetas son un lastre para un Alavés que tiene dos jugadores en el 'top5' de futbolistas más sancionados de LaLiga. Abqar es el líder con 12 amarillas en 27 partidos y está a tres de cumplir su tercer ciclo. Tenaglia, con 10 en 26 encuentros, es el cuarto en este ránking, igualado con Lucas Torró (Osasuna) y Pol Lozano (Espanyol). Sólo Las Palmas y Getafe, con 82 amarillas, superan las 76 de los babazorros en Primera. Además, también han sufrido cuatro rojas (Sedlar, Sivera, Blanco y Kike García). Un castigo demasiado severo.