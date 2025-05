Rendidos a Facundo Garcés: «Su compromiso con el Alavés es gigante»

Mendizorroza ha tenido que esperar para poder disfrutar de Facundo Garcés (Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina, 1999). «Hice lo imposible para fichar por ... el Deportivo Alavés», reconoció en este periódico un central que no se «arrepiente» de pasar 15 meses sin vestirse de corto para cumplir su «sueño» de jugar en Primera de albiazul. Un año apartado en Colón, que no dio luz verde a su traspaso en dos mercados consecutivos, le sirvieron de «aprendizaje» para una aventura que arrancó el 2 de marzo disputando los 10 últimos minutos del empate (1-1) en Mallorca.

A partir de ahí, y cubierto ya su periodo de aclimatación física y futbolística tras cruzar el charco, Garcés trabajó en Ibaia sin descanso y con paciencia hasta que se le abrieron las puertas del once en el Sánchez-Pizjuán. «Estoy listo para ser titular», avisó antes de un encuentro frente al Sevilla en el que la lesión de Abqar y la sanción de Mouriño le permitieron salir por primera vez de inicio. Y una vez superada esa exigente prueba, nadie le ha movido del equipo de Eduardo Coudet.

Ampliar

«Tenía que trabajar y estar preparado para cuando llegara la oportunidad aprovecharla», afirmó el argentino de 25 años, que ha completado los últimos tres partidos del Alavés –Sevilla, Real Sociedad y Atlético de Madrid– mostrando gran solvencia. Archivado su desafortunado penalti por mano en el Gran Canaria, en sus primeros 45 minutos tras salir desde el banquillo ante Mallorca, Villarreal y Las Palmas ya se vieron trazos de lo que podía llegar a dibujar con más continuidad. «Soy contundente, aguerrido, seguro de mí mismo y positivo. Siempre busco la unión, la armonía y me caracterizo también por leer rápido el juego y ser líder», detalló un Garcés que ha mostrado estas cualidades.

Sin complicaciones, el zaguero ha ganado el 70,59% de sus duelos. En el 'cuerpo a cuerpo', el defensa argentino está en su salsa. «Cada vez que entro al campo disfruto, nunca sufro. Me encantan los partidos en los que marco a gente importante», apuntó. Y en estos tres choques se ha medido a Isaac Romero, Lukebakio, Oyarzabal, Oskarsson, Julián Álvarez y Sorloth saliendo airoso. Además, de forma 'limpia': todavía no ha visto ni una tarjeta.

🔢 Hablemos sobre 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐞́𝐬 en el #AlavésAtleti...



Número de Sprints >21 Km/h 🔹𝟑𝟎

Despejes Totales 🔹 𝟕

Interrupciones Ataque Rival 🔹 𝟑#DatosDA 📊 | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/919FSMOZtX — Deportivo Alavés (@Alaves) May 6, 2025

Ante el Atlético, Garcés alcanzó los 21 kilómetros por hora en sus 30 sprints, cortando de forma veloz y precisa ataques prometedores como el de Correa, en el que recorrió medio campo para frenar su disparo, encendiendo a Mendizorroza. Puro pundonor el de un zaguero cuya pareja con Mouriño ha blindado a un Alavés que sólo ha encajado un gol en estos tres encuentros en los que ha sido titular. El argentino y el uruguayo han levantado un muro alrededor de Sivera. «Me llevo muy bien con él, tenemos muy buena relación», confiesa 'Mou'.

«Me llevo muy bien con Facu, es un jugador que te aprieta»

«Le felicito porque no es fácil venir de Argentina y jugar después de un año sin hacerlo» Santiago Mouriño Central del Alavés

A los tres argentinos –Tenaglia, Garcés y Conechny– y a los dos uruguayos –Mouriño y Benavídez– les unen más que las sesiones de entrenamiento en Ibaia. Fuera del césped comparten asados, mates y planes. Una amistad que se nota en el campo, con la buena compenetración que ambos están exhibiendo desde que sujetan el armazón defensivo vitoriano.

315 Minutos Acumula Facundo Garcés en sus seis partidos con el Alavés 70,59% Duelos Ha ganado un central argentino que todavía no ha visto ni una amarilla

Mouriño, además, alaba también el «trabajo» de Garcés para elevar su propio nivel. «Es bueno tener jugadores de sus características, con un compromiso con el equipo como el suyo, que te hacen entrenar y estar más concentrado porque sabes que te están apretando», afirma un uruguayo, que destaca su fortaleza para superar las adversidades: «Lo felicito. No es fácil venir de Argentina y estar un año sin jugar. Por suerte nos está ayudando». Y esa capacidad de «poner el pecho» ante los problemas también la luce en el campo. Un valor muy apreciado por una grada con la que se fundió tras la agónica victoria ante el Villarreal, en la que fue uno de los bastiones de la resistencia babazorra bajo el diluvio y con nueve jugadores.

Consejos de excapitán

Después de consumarse su fichaje en enero, Garcés pasó dos meses de puesta a punto y de adaptación en Ibaia. Y ahí, la figura de Víctor Laguardia fue fundamental para «desahogarse» y empaparse de la «filosofía» de un alavesismo al que se ha convertido con pasión. Y el excapitán, ahora adjunto a la secretaría técnica, tiene gran fe en un central que pasó varios meses sin jugar como él cuando 'regresó' en 2022.

«Garcés es una persona de diez y un futbolista excelente»

«Es importante por su personalidad, carácter y liderazgo en el vestuario» Víctor Laguardia Excapitán del Alavés

«Me parece una persona de diez y un jugador excelente. Viendo su personalidad y su nivel futbolístico a diario no tengo ninguna duda de que el día que le toque jugar ya no saldrá del césped», advirtió en febrero un Laguardia que le pidió «paciencia» y tener la «mente fría» cuando todavía no había logrado encadenar minutos de juego.

Ampliar

«Su posición, tras un año sin jugar en Colón, no es sencilla. Decidió apostar todo por venir al Alavés, lo que demuestra un acto de compromiso gigante hacia el club», señala el aragonés, que ve en Garcés un central para el presente y el futuro albiazul: «Es un jugador importante por su personalidad, carácter y liderazgo en el vestuario. La unión nos ha dado salvaciones y Facu está ayudando en ese sentido. Aunque es joven, parece un veterano». Palabra de central.