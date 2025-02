«El Alavés hemos nacido para ser sufridores»

Durante casi una década en el césped (2014-23) el alavesismo fue calando en Víctor Laguardia (Zaragoza, 1989). «No me crié en Vitoria, pero he ... pasado como profesional más tiempo aquí que en ningún sitio», apunta un exjugador que sudó la camiseta albiazul a lo largo de 285 partidos. Ahora, como adjunto a la secretaría técnica y relaciones institucionales del club, es una voz autorizada para poner calma antes de medirse hoy (14.00 horas) al Espanyol en un partido clave. Como capitán lideró muchas batallas por la permanencia alavesista. Y ganó la mayoría de ellas.

– En el Ciutat, antes del inverosímil ascenso frente al Levante, pregonó que el Alavés es «experto en liarla». Una frase que ya es uno de los lemas albiazules...

– Soy de Zaragoza, pero llevo la mayor parte de mi carrera en el club. Y mi vida personal va camino de ello, porque tengo mi mujer y mi hijo en Vitoria y sigo trabajando en el Alavés. Nunca me ha gustado ser protagonista pero, aunque no he mamado toda la historia del club para adjudicarme una frase de tal magnitud, por lo que he vivido y lo que me han contado creo que es el mejor ejemplo de lo que es el equipo. Ese sentido de resiliencia en los momentos difíciles, de buscar la superación, nos representa. Cuanto más complicada es la situación, más fuerzas saca el Alavés para conseguir objetivos que parecen imposibles. Por eso somos expertos en liarla. Es una realidad.

– Usted tiene en su hoja de servicio con el Alavés dos ascensos a Primera y varias sufridas permanencias. Desde su experiencia, ¿cómo ve al equipo?

– La situación no es idílica. Estamos en descenso, aunque quedan por delante 14 partidos y hay cinco equipos en dos puntos. Pero en el vestuario, en el día a día, el ambiente es muy familiar, de unión y de compromiso. Hay gente muy joven, con mucha hambre y ambición por hacer su carrera, que sufren los que más porque no tienen esa experiencia de lidiar con estas situaciones límite, de tanta presión. Pero su energía y compromiso son grandísimos. Por eso los veo bien, confiados. Creen en la salvación. Trabajan como auténticos animales y a eso me agarro para que el equipo, un año más, logre el objetivo.

–¿Qué cree que está fallando?

– Detalles. La línea entre ganar y perder es finísima, sobre todo en una Liga tan igualada y con equipos tan parecidos como ésta. Como pasó en Leganés, hay detalles pequeñitos que tenemos que manejar porque nos están lastrando. Aún así, creo que el equipo tiene menos puntos de los que merece. Se han escapado en diferentes momentos, sobre todo en finales de partido como en Mestalla, Butarque... Tenemos que manejarlo y los jugadores lo saben. Están trabajando para corregirlo y que no vuelva a pasar.

– Otro 'detalle' que les está pasando factura es el VAR...

– Sí. Estamos sufriendo, sobre todo, a nivel de disparidad de criterios. Esas jugadas grises nos están saliendo siempre a perder. Nos está tocando vivir situaciones que siempre nos caen en contra. Muchas veces creo que faltan explicaciones o comunicación entre el estamento arbitral y los clubes. No sabemos muy bien cuándo se va al VAR y cuándo no. Y en una competición tan igualada cualquier punto es vital. Con dos más no estaríamos en descenso. Pero también es difícil para los árbitros. Soy empático y seguro que ellos están sufriendo la disparidad de criterios. Muchas veces ni saben cuándo tienen que ir. Pero, insisto, confío que un día nos salga cara en cualquier acción, mano o pisotón, que ahora está muy de moda este tipo de penaltis que no entiendo. Vamos a buscarlos también siendo más incisivos.

Transmitir confianza

– Como central de profesión, ¿le da muchos consejos a Abqar, Diarra, Mouriño, Pica...?

– Sí. También a Garcés, Sedlar, Tenaglia, que pueden jugar ahí... Intento ayudar a todos. Me siento identificado porque es una posición en la que he jugado toda mi carrera. Desde la mayor de las humildades intento darles tranquilidad. En lo deportivo tenemos un gran entrenador, que también ha sido futbolista y les entiende, sobre todo, a nivel emocional. Sabe guiarles, convivir en esas situaciones de estrés y tensión. El año pasado no tuvimos una situación tan límite pero ahora sí. Por ello, intento que me vean con una sonrisa, alegre, y transmitirles calma. Quiero ayudarles dándoles confianza para que no sientan presión añadida, pero sabiendo que tienen que ser responsables con el club y la afición. Tenemos una gran masa social detrás.

– De excapitán a capitán. ¿Qué le dice a Sivera, Guevara...?

– Son gente con una madurez muy grande. Llevan muchos años en el vestuario y en Primera. Otros como Benavídez vienen del fútbol sudamericano y de Kike poco más hay que añadir. Ellos ya lo saben y lo tienen interiorizado. Que sumen en la derrota, donde los jóvenes son los que más sufren, dándoles esa palmada en la espalda pero que también sean ejemplo y los primeros en exigir. Que creen un buen ambiente, sin excesiva presión, de normalidad dentro de la responsabilidad. La alegría y la unión no se pueden perder. Hay que ser una familia.

– ¿La unión del vestuario amortigua las críticas?

– Si quieres ser futbolista hay que convivir con la crítica. Si no, no vales. Los jóvenes lo sufren más pero tienen que aprender de ello. En los momentos difíciles es donde se ven a los futbolistas de verdad. Pero, en Vitoria, la gente te da tranquilidad, calma y confianza. Aunque pierdas siempre hay una buena palabra. El futbolista del Alavés es un privilegiado.

– En esta situación, con el equipo en descenso y sin despegar tras el cambio de entrenador, ¿cómo se levanta al vestuario?

– Es difícil. Cuando los resultados no acompañan pocos te compran el discurso pero, a nivel general, táctico, físico y técnico, el equipo mejoró mucho con el cambio de entrenador. El club tomó esa decisión porque entendía que había una serie de resultados y rendimientos que no eran adecuados. Se buscó un revulsivo que a nivel de resultados no ha llegado, pero sí a otros, muchas veces intangibles, que vemos en el día a día. Son dos perfiles muy parecidos, aunque el Chacho tiene un poquito más de ese fútbol asociativo. Y la llegada de Cabanes y Aleñá nos da ese plus para reforzar la idea del míster. Pero repito: es difícil de explicar cuando los resultados, que deberían haber llegado, no lo han hecho, pero esto es fútbol. Todos somos resultadistas, pero la realidad es que el equipo ha mejorado.

– En el último choque en Mendizorroza, la afición animó durante todo el partido pero luego protestó y cantó a Luis García...

– La hinchada es soberana para transmitir lo que crea conveniente. A partir de ahí, poco se le puede achacar a la afición del Alavés, que anima del minuto 1 al 90. Siempre ayudan y apoyan en los malos momentos. Yo he estado perdiendo 0-6 con el Barcelona o jugando ya descendidos ante el Cádiz y seguían animando. Además, el Alavés y muchos de los que estamos en el club hemos nacido para ser sufridores, para sobreponernos en situaciones adversas. De ahí esa frase de expertos en liarla porque sacamos fuerzas de donde no hay y salimos juntos. Otros equipos no lo hacen. Es una afición muy pasional y ojalá podamos brindarles ya otra victoria en casa, que la merecen. Estamos haciendo méritos suficientes. No tengo dudas de que la gente va a estar con el equipo.

– ¿Hace falta un triunfo para pasar página de la anterior etapa?

– La página ya está pasada. Ni hoy te salvas ni desciendes. Hay un entrenador nuevo que si el día tiene 24 horas trabajaría una más. Los jugadores están unidos, comprometidos, hay una convicción terrible y a eso me agarro. Claro que los futbolistas y el míster necesitan un triunfo y la afición un buen partido, pero la página está pasada y prefiero centrarme en el trabajo que veo en el día a día. Y entre la unión del equipo y la gente, cuyo apoyo va a ser incondicional, intentaremos ganar al Espanyol. Luego, vendrá el Mallorca y todavía quedará mucho.

– Hoy juegan en Mendizorroza, donde llevan mucho sin ganar...

– Duele cuando no vences en tu campo. Y más en un estadio en el que entrenadores de la talla de Simeone han venido y han dicho que es imposible ganar porque no juegan 11. Son 11 más 20.000. No lo digo yo, lo dice el Cholo que ha perdido dos veces aquí. Ojalá ganemos hoy. Lo merecemos todos.