«Coudet pone nombre y apellido a los errores, los dice a la cara y eso nos ayuda»

Santiago Mouriño (Montevideo, Uruguay, 2002) vive su mejor momento desde que fichó por el Deportivo Alavés el pasado verano. «He mejorado con los partidos y ... creo que el duelo ante el Villarreal fue mi mejor actuación», confiesa un zaguero que bajo el diluvio fue uno de los guardianes del triunfo vitoriano. Una fortaleza que espera repetir en la «final» de hoy por la permanencia en Las Palmas.

– ¿Cuánto necesitaba el equipo la victoria contra el Villarreal?

– Mucho. Los partidos anteriores no nos estaban saliendo las cosas. Hacíamos buenos encuentros pero se nos terminaban escapando por detalles. Necesitábamos la victoria. Y lograrla ante un rival de esta jerarquía te da más ganas de seguir. Ahora tenemos otra final.

– Se miden a Las Palmas, un oponente de su liga que marcha penúltimo. ¿Qué le ha sucedido al Alavés para no lograr triunfos frente a sus rivales directos?

– Con los equipos replegados quizás nos cuesta un poco más. Cuando nos vienen a buscar, tenemos jugadores rápidos para atacar. A 'cancha abierta' creo que se nos da mejor. Y después, detalles de concentración y de muchas cosas que nos han llevado a estar donde estamos. Pero con esta victoria todo va a ir a mejor.

– ¿Cómo se siente un central como usted después de encajar gol en 14 jornadas consecutivas?

– Se pone el punto de mira en la defensa. El trabajo que haces puede ser muy bueno pero un gol lo puede tapar todo. El otro día, contra el Villarreal, hicimos una buena labor defensiva, pero si nos llegan a hacer dos goles se habría tapado. Defender es una cuestión de todo el equipo aunque el foco se pone en los centrales, los laterales y los arqueros. Corregir esos detalles te hace mantener la portería a cero y lo hicimos frente al Villarreal. Defendimos bien con nueve y tenemos que mantener esa competitividad atrás.

– Cuando Coudet habla de «errores individuales» en los goles recibidos, ¿qué interpretación hace usted de sus palabras?

– Lo bueno que tiene el Chacho es que cuando miramos el vídeo te lo dice con nombre y apellidos. Cada uno sabe los errores que comete y decírtelo delante de los compañeros te hace mejorar, por lo menos a mí, te das cuenta de que tienes que estar más concentrado y atento. Soy una persona a la que le gusta que le digan las cosas como pasan y como son. Te hace mejorar y enfocarte en corregirlas.

– La charla en el descanso en Son Moix, en la que el Chacho dijo que «fueron duros», es un ejemplo de esa sinceridad...

– Sí. Creo que el primer tiempo contra el Mallorca, si no fue el peor desde que está Coudet, estuvo cerca. Nos dijimos las cosas a la cara, como son en realidad, y nos dimos cuenta de los fallos. Salimos, hicimos un gran segundo tiempo y luego logramos el triunfo en casa ante el Villarreal.

– Coudet también es cercano con ustedes, como hacer asados para unir al grupo...

– Tenemos buena relación. Hay que crear un grupo, una familia, que somos los que vamos a sacar esto adelante. Tenemos que estar más juntos que nunca y hacer comidas también ayuda. En este sentido, el Chacho lo interpreta bien.

– Más allá del triunfo ante el Villarreal, ¿qué sintió en la celebración con la afición?

– Fue un momento lindo, que voy a guardar siempre, con la lluvia primero, después el granizo, y luego celebrándolo junto a una afición que también sufre con nosotros. El ambiente es bastante cercano al fútbol sudamericano. Aprietan, te acompañan a todos lados y el equipo lo siente. A los rivales les cuesta y es un campo complicado. Pero nos tenemos que hacer más fuertes como locales porque creo que estamos un poco en deuda con ellos. Estamos fallando mucho en casa y por suerte pudimos conseguir un triunfo que tranquiliza un poco el ambiente. Les dimos una alegría para que no se fueran mojados y tristes a casa.

– Habla de tranquilizar. ¿Pensaron en algún momento, durante la mala racha que podía haber otro cambio de entrenador?

– Intentas no pensarlo pero sabes que si las cosas no van bien puede que cambien al técnico porque no van a cambiar a tantos jugadores. Pero nos sentimos cómodos con el Chacho. Nos implementa muchas cosas, te dice las cosas como son, a la cara, y eso nos ayuda a todos. Nosotros también tenemos que respaldarle con triunfos, con puntos, y por suerte ahora lo conseguimos y se tranquilizo un poquito más el ambiente.

– Usted es un futbolista polivalente pero, ¿cuál es realmente su demarcación?

– Mi posición es la de central. Obviamente, de lateral lo hago bien defensivamente pero ofensivamente me cuesta un poco más. Con los partidos te vas adaptando a la posición. Hacía mucho que no jugaba de central izquierdo como lo estoy haciendo ahora. Es otro perfil, a pierna cambiada, pero simplemente es cuestión de adaptación. Con partidos me puedo sentir más cómodo, mejor y empezar a mostrar el nivel que sé que puedo dar.

– ¿Cree que ha ido de menos a más desde su llegada?

– Sí. Creo que el partido contra el Villarreal ha sido el mejor que he hecho con el Alavés. Venía jugando bien ante Barcelona, Espanyol y Leganés. En Mallorca no me gustó mi actuación, sentí que fallé en muchos aspectos, pero ante el Villarreal estuve muy cómodo.

– ¿Cómo lleva las críticas?

– Intento dejarlas pasar porque soy el primero que sé cuando hago mal las cosas. Mi familia, mis amigos y mis agentes son los primeros que saben que tienen que decirme si lo hago bien o mal. Después, si juegas mal y ganas no pasa nada. Y si lo haces bien y pierdes, te van a caer. Las críticas de fuera las dejo pasar y me enfoco en las de la gente cercana.

– ¿Cómo es estar en un equipo con tantos centrales?

– El otro día nos reíamos un poco porque éramos varios calentando. Creo que quedaba un cambio y éramos cuatro centrales. Más allá de esa broma nos llevamos bastante bien. Tenemos esa competitividad sana e intentamos que el que juegue lo haga bien y nos alegramos por él. Si le va bien al equipo nos irá bien a todos.

– Un ejemplo de la unión del vestuario...

– Nos sentimos muy bien, con mucha energía, y tenemos todos la cabeza en Las Palmas. Vamos a ir a ganarlo y lo vamos a conseguir. Estamos con esa mentalidad. El equipo está bien y después de una victoria, mucho mejor.

– Con la perspectiva de los meses, ¿por qué decidió fichar por el Alavés?

– Fue el club que más se interesó por mí. Las características de juego se adaptan bien a mí y SergioFernández estuvo mucho tiempo en contacto con mis agentes. Eso también me hizo sentir que en el club confiaban en mí. Fue el mejor lugar para venir y estoy muy contento de la decisión que tomé. Fue la correcta.

– ¿Qué tienen que hacer para lograr la salvación?

– Ganar. Tenemos que vencer, seguir por este camino, compitiendo, cuidando los detalles y con ambición. Todavía no hemos logrado nada pero, si seguimos así, seguro que nos vamos a salvar.