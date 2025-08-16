El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La Lotería Nacional del sábado deja miles de euros en decenas de localidades: comprobar resultados del 16 de agosto
Alavés 2025-26

Un reinicio para evitar disgustos

Empieza la Liga ·

La renovación de Coudet marca la línea de una plantilla retocada pero aún incompleta

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:53

El Deportivo Alavés abre este sábado su vigésima temporada en Primera División. Un curso, el tercero consecutivo y el noveno en la última década en ... la máxima categoría, que vuelve a estar marcado por los cambios en su plantilla. La renovación del Chacho Coudet ha definido la línea a seguir de un equipo que ha trabajado este verano en un juego más combinativo, sin perder el fútbol físico e intenso que les dio la permanencia. Sin embargo, un arranque más, los albiazules llegan al primer partido con su equipo sin terminar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  3. 3 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  4. 4

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  5. 5

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  6. 6

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  7. 7

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía
  8. 8

    Trump cree que Zelenski y Europa deberán involucrarse para buscar la paz tras la frustrada reunión con Putin
  9. 9

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  10. 10

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un reinicio para evitar disgustos

Un reinicio para evitar disgustos