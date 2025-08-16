Jon Prada Sábado, 16 de agosto 2025, 13:53 Comenta Compartir

El Deportivo Alavés abre este sábado su vigésima temporada en Primera División. Un curso, el tercero consecutivo y el noveno en la última década en ... la máxima categoría, que vuelve a estar marcado por los cambios en su plantilla. La renovación del Chacho Coudet ha definido la línea a seguir de un equipo que ha trabajado este verano en un juego más combinativo, sin perder el fútbol físico e intenso que les dio la permanencia. Sin embargo, un arranque más, los albiazules llegan al primer partido con su equipo sin terminar.

Los siete fichajes –Pablo Ibáñez, Jonny, Raúl Fernández, Yusi, Calebe, Aleñá y Mariano– no han compensado las 13 bajas, algunas de ellas dolorosas y claves como la de Mouriño. Aunque gran parte del núcleo continúa, los vitorianos se lanzan a la arena de Primera con los andamios todavía colocados en la conformación de su defensa. Sus cimientos no están asentados antes de recibir al Levante. Buscan piezas, también en ataque, que den equilibrio a un Alavés que no quiere sufrir tanto. Un reinicio para evitar disgustos. La plantilla alavesista Antonio Sivera Portero | 29 años El guardián y el capitán albiazul El cancerbero alicantino cumple su novena temporada en Mendizorroza convertido en el líder de los albiazules. Después de una campaña en la que volvió a ser decisivo aunque se perdió varios partidos por lesión, Sivera continuará ejerciendo de guardián albiazul. El capitán gana puntos. Raúl Fernández Portero | 37 años Experiencia para la meta vitoriana El portero vizcaíno regresa a Primera después de una brillante campaña en el Mirandés. Raúl Fernández añade experiencia y seguridad a una posición en la que Sivera ha tenido a dos jóvenes como competencia en los últimos tres cursos. El veterano meta será ahora su 'compañero' de guantes. Nahuel Tenaglia Lateral derecho | 29 años Garra y liderazgo incuestionables El lateral argentino es un vitoriano más. Después de tres años en Mendizorroza, Tenaglia es uno de los capitanes y referentes del equipo por su liderazgo y fútbol. Su garra y solvencia como lateral derecho son incuestionables. Un fijo para Coudet que podría arrancar el curso como central. Hugo Novoa Lateral derecho | 22 años Las lesiones le condicionan Los problemas físicos, sobre todo en el pubis, impidieron a Novoa tener continuidad en su primera campaña en Vitoria, en la que apenas jugó cinco partidos. Este verano, el gallego ha buscado resarcirse, aunque, de nuevo, algunas lesiones han vuelto a condicionar su rendimiento. Facundo Garcés Central | 25 años El 'jefe' de la zaga del Alavés En media temporada, Garcés se convirtió en uno de los líderes de la defensa albiazul. El adiós de Mouriño, con el que formó una sólida dupla, deja como 'jefe' de la zaga al central argentino, que es todo compromiso. Contundente por alto y por abajo, Garcés no tiene contemplaciones atrás. Nikola Maras Central | 29 años Otra vez en la rampa de salida El central serbio no ha encontrado su sitio en Mendizorroza. Por tercera temporada seguida, el Alavés le busca una salida después de sus cesiones al Levante y al Sporting. Maras, con contrato hasta 2027, espera destino mientras el club trabaja en incorporar, al menos, a un central. Moussa Diarra Central | 24 años Una temporada para definirse Las muelas del juicio han condicionado la pretemporada de un Diarra que el curso pasado tuvo un rendimiento irregular. En pleno proceso de adaptación, el maliense mezcló partidos a gran nivel con algunos errores. Lateral izquierdo y central, este curso debe ser el de su confirmación. Víctor Parada Lateral izquierdo | 23 años Versatilidad en su regreso a Vitoria Su exitosa cesión en el Mirandés permitió al defensa madrileño ganarse un hueco en el primer equipo. A sus 23 años y tras renovar hasta 2029, Parada será un elemento valioso para Coudet. Lateral izquierdo de formación, ha rendido bien como central este verano por las ausencias atrás. Yusi Enríquez Lateral izquierdo | 19 años La gran apuesta del verano El Alavés necesitaba un lateral izquierdo y ha apostado por uno de los más prometedores de LaLiga. Yusi, un futbolista con gran capacidad de llegada, velocidad y buena zurda, quiere crecer en Primera tras brillar en la cantera del Madrid. A sus 19 años, es una de las grandes esperanzas vitorianas. Jonny Otto Lateral | 31 años Polivalencia para los laterales Después de un lustro lejos de LaLiga, el gallego ha vuelto a Primera para hacer de pegamento en los laterales albiazules. Tanto por la banda izquierda como por la derecha, Jonny se desenvuelve con acierto gracias a su capacidad física. Su experiencia y polivalencia serán importantes. Ander Guevara Centrocampista | 28 años El metrónomo vitoriano Guevara terminó la temporada pasada como titular y como pieza clave en la salvación albiazul. Este curso, el vitoriano quiere volver a ser el metrónomo del Alavés y reeditar con Blanco un doble pivote que se conoce de memoria. Trabaja para hacerse un sitio en el once del Chacho. Antonio Blanco Centrocampista | 25 años La pieza maestra del engranaje El cordobés es indispensable para que el Alavés funcione. Blanco es el ancla albiazul. Da equilibrio al equipo ofensiva y defensivamente en la medular. Corta y confecciona con soltura, tejiendo el juego vitoriano. Uno de los mejores mediocentros de LaLiga. Su continuidad es fundamental. Carlos Benavídez Centrocampista | 27 años En busca de su espacio El centrocampista uruguayo cumple cada vez que juega. Sin embargo, las dos últimas temporadas, en largas fases, no ha sido la primera opción ni para Luis García ni para Coudet a pesar de su buen rendimiento, con el que aporta músculo y llegada al equipo. Acaba contrato en 2026. Pablo Ibáñez Centrocampista | 26 años Un todocampista para el Chacho El futbolista navarro ha salido de su zona de confort para ser importante en Mendizorroza. El ex de Osasuna fue el primer fichaje albiazul y Coudet le ha dado galones, compartiendo dupla con Blanco pero con libertad para llegar, asociarse y moverse entre líneas. Ibáñez es un todocampista. Jon Guridi Centrocampista | 30 años El guipuzcoano siempre cumple Pasan las temporadas, los jugadores y Guridi sigue siendo titular en la mediapunta del Alavés. El guipuzcoano, que cumple su cuarta temporada en Vitoria, cose la medular y la delantera con su capacidad física, de presión y de pase. Con contrato hasta 2026, quiere dar un paso más de cara a gol. Carles Aleña Mediopunta | 27 años Un regreso muy esperado Aleñá dejó grandes sensaciones en su media temporada cedido en el Alavés. Y el club apostó por ficharle con un contrato de larga duración. Mediapunta de origen, el catalán está volviendo a actuar en la banda izquierda por la falta de efectivos. Su calidad y su visión están contrastadas. Carlos Vicente | 26 años Extremo derecho Un avión por la banda derecha El aragonés es una de las referencias ofensivas de un Alavés con pocos extremos. Su capacidad de desborde y de centro por la derecha le transforman en un futbolista determinante y cotizado en el mercado. Vicente, que el curso pasado anotó cinco goles y dio cinco asistencias, es un avión. Calebe Gonçalves Mediopunta | 25 años Calidad brasileña para la vanguardia El Chacho dirigió en Atlético Mineiro a un Calebe que en Vitoria vivirá su primera experiencia en Europa. El versátil futbolista brasileño, capaz de actuar de mediapunta y en la banda derecha, es un jugador rápido, con pase, regate y remate. Quiere encontrar su sitio en Mendizorroza. Lander Pinillos Mediopunta | 21 años Un valor de Ibaia que cotiza al alza El navarro ha sido el canterano más utilizado por Coudet en esta pretemporada. Renovado hasta 2027, Pinillos ha actuado, sobre todo, en la banda izquierda este verano. Un futbolista con llegada que es una opción, por su gran desempeño, de presente y de futuro para el primer equipo. Abde Rebbach Extremo izquierdo | 27 años Un recurso diferente El argelino dejó grandes sensaciones en su cesión en el Granada y volvió esta pretemporada a Vitoria. Sus actuaciones en verano, en las que ha demostrado su capacidad de encarar sin descanso, hacen que sea un elemento diferente en el equipo, aunque su continuidad no es segura. Mariano Díaz Delantero | 32 años Un curso para reencontrarse Después de más de un año sin equipo, el hispano-dominicano quiere reivindicarse en el Alavés. Goleador nato pero sin protagonismo en el último lustro, Mariano aspira a recuperar el tiempo perdido de albiazul. Su trabajo y sus dos dianas al Castellón demuestran que no va de farol. Toni Martínez Delantero | 28 años Trabaja para ser el '9' albiazul El gran rendimiento de Kike García dejó en un segundo plano a Toni Martínez, que arrancó su aventura en Vitoria con goles. Su efectividad está contrastada. Esta campaña, el murciano parte como la referencia ofensiva de un conjunto que ha remodelado su delantera de arriba abajo.

