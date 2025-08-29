El prometedor Gustavo Albarracín se va cedido al Huesca

Jon Aroca Viernes, 29 de agosto 2025, 10:22 | Actualizado 10:34h. Comenta Compartir

El prometedor centrocampista albiazul Gustavo Albarracín jugará cedido en el Huesca. El Deportivo Alavés y el club aragonés han alcanzado un acuerdo que permitirá que el joven argentino, de sólo 19 años, goce del preciado trampolín de la categoría de plata para dar un salto clave en su desarrollo hacia la élite.

De esta forma, el Alavés actúa rápido a la hora de definir el futuro de un futbolista al que fichó hace pocas semanas como una buena oportunidad de mercado. El hecho de que terminase contrato a final de este 2025 con Talleres ha facilitado que la suma abonada por hacerse con sus servicios haya sido moderada. Fruto de esa apuesta es un contrato que lo unirá con la entidad hasta 2029.

En el Huesca buscará la plataforma para dar el salto a Primera. En un primer momento, la entidad albiazul valoró la posibilidad de que se quedara en el club, a caballo en un filial donde podría gozar de minutos mientras se ejercitaba con el bloque de Coudet. Pero la opción del club oscense y el reto de saltar dos categorías de golpe ha sido determinante en la decisión final.

Gustavo Albarracín es un gran desconocido para la afición del Deportivo Alavés. La entidad busca con él repetir una fórmula ya vivida con Joaquín Panichelli. De nuevo, capta a un futbolista que apenas ha rozado la élite de su país con el fin de que termine de explotar en las filas albiazules y, llegado el caso, obtener un considerable ingreso económico. No en vano, el delantero ha salido traspasado este mismo verano por más de 16 millones de euros. En el caso de Albarracín el Alavés obtiene el 100% de sus derechos económicos, si bien Talleres se guarda una participación de una posible venta.

Con capacidad tanto para actuar de pivote como en posiciones algo más adelantadas fruto de su buena capacidad de llegada, el argentino es un futbolista bien dotado técnicamente y muy considerado en las categorías inferiores de la Albiceleste. Eso le ha permitido estar tanto con la sub-17 como con la sub-20. Con esta última ha disputado los prestigiosos Sudamericano y Mundial sub-20.