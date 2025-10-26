El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pacheco se retira lesionado. FACTORÍA9

Pacheco se lesiona en el hombro izquierdo

El defensa navarro fue golpeado por Sivera en una salida y se resintió en la zona de la clavícula

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:02

Comenta

Jon Pacheco cayó lesionado en el minuto 41 del partido entre el Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés. Sivera fue a despejar un centro lateral y en su salida golpeó al defensa navarro con la rodilla, que cayó al césped y se quedó dolorido en el hombro izquierdo, en la zona de la clavícula. Los médicos albiazules atendieron al futbolista cedido por la Real Sociedad, que aguantó hasta el descanso para no consumir una ventana de cambio.

Parada calentó al final de la primera mitad para entrar en el segundo acto y situarse de central como ya hizo en la pretemporada a pesar de ser lateral izquierdo. Los gestos de dolor de Pacheco fueron evidentes en un percance que golpea una zona sensible para los vitorianos. A pesar de ser la defensa menos goleada de LaLiga, Coudet no está sobrado de efectivos en el eje de la zaga.

La sanción de 12 meses de inhabilitación a Garcés ha dejado sin efectivos una demarcación en la que Maras no cuenta y Diarra ha estado tocado en el pie. Tenaglia, reubicado definivamente como central, y Pacheco dieron forma en las últimas cuatro jornadas a una retaguardia en la que la baja del defensa navarro es un contratiempo importante para el Chacho. Veremos cuál es el tiempo de baja.

