Pablo Ibáñez busca encaje en el puzle del Alavés

Pablo Ibáñez fue clave en las primeras nueve jornadas de Liga en el Deportivo Alavés. Con la excepción de la derrota (1-2) frente ... al Sevilla en la que fue suplente, el navarro arrancó como la pareja de Blanco en el doble pivote. La «libertad», como él mismo señaló, que le dio Eduardo Coudet para «jugar entre líneas» le llevó a brillar por su capacidad física para presionar y robar y su facilidad para combinar y llegar al área rival. Sin embargo, en las últimas tres jornadas, la irrupción de Denis Suárez en la sala de máquinas ha relegado al ex de Osasuna a un papel secundario.

Aunque Ibáñez es uno de los seis jugadores, junto a Sivera, Jonny, Aleñá, Carlos Vicente y Toni Martínez, que ha disputado las 12 jornadas ligueras (660 minutos), no es titular desde el empate (0-0) frente al Valencia. En los últimos tres encuentros –Rayo, Espanyol y Girona– ha arrancado en el banquillo. Su presencia ha menguado hasta entrar al borde del descuento en Montilivi.

La reconfiguración del medio campo albiazul en las últimas tres jornadas, con Denis Suárez como titular y asentado en el doble pivote, ha cambiado el rol de Ibáñez. Un futbolista que el Chacho considera importante en su equipo por su capacidad física y versatilidad. Por ello, le busca encaje en una alineación con dos delanteros –Boyé y Toni Martínez– que carece de mediapunta. Un puesto en el que destaca Ibáñez, al que Coudet tiró a una banda –la derecha– en la segunda mitad en San Mamés y en Vallecas. Una opción a la que está abierto para sumar una pieza con despliegue a su medular pero no de forma permanente.

El que más metros conduce

El gran nivel de Denis Suárez en la elaboración y el rol de intocable de Blanco restan opciones de ser titular a un centrocampista cuyos números, sobre todos los relacionados con la presión y la brega, son destacados. Ibáñez es el futbolista del Alavés que más duelos a ras de césped hace por partido (14,32) y el que más envites cuerpo a cuerpo completa (8,75). Además, sólo Jonny realiza más conducciones (13,61) que él por choque (12,95). También es el que más metros (150,8) lleva el balón pegado a su pie.

Su presencia cerca del área es destacada, con 10,91 pases buenos por partido en el último tercio –únicamente Aleñá (13,74) le mejora– y siendo el tercero que más chuta (1,77 disparos por encuentro). Una estadística en la que sólo es superado por Boyé (2,93) y Toni Martínez (2,48). Estas cifras dibujan el sello que Ibáñez imprime a un Alavés en el que Coudet tiene mucho dónde elegir en la medular.

Con Blanco como ancla, Denis Suárez, Guevara, Benavídez, Guridi, Aleñá y el navarro pueden desenvolverse en la sala de máquinas. Un papel en el que el centrocampista gallego, con cada vez más ritmo (9 duelos por partido en las últimas tres jornadas) y protagonismo en la elaboración (92% de acierto en el pase) y en el área –gol al Espanyol–, hace que el resto de sus competidores tengan menos opciones, incluido un Ibáñez al que el Chacho quiere encajar en su puzle.