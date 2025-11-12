El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pablo Ibáñez encara a Fornals durante el partido ante el Betis en La Cartuja. FACTORÍA9

Pablo Ibáñez busca encaje en el puzle del Alavés

El buen nivel de Denis Suárez, titular en las últimas tres jornadas con Blanco, ha relegado al navarro, al que Coudet quiere hacer hueco

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:12

Pablo Ibáñez fue clave en las primeras nueve jornadas de Liga en el Deportivo Alavés. Con la excepción de la derrota (1-2) frente ... al Sevilla en la que fue suplente, el navarro arrancó como la pareja de Blanco en el doble pivote. La «libertad», como él mismo señaló, que le dio Eduardo Coudet para «jugar entre líneas» le llevó a brillar por su capacidad física para presionar y robar y su facilidad para combinar y llegar al área rival. Sin embargo, en las últimas tres jornadas, la irrupción de Denis Suárez en la sala de máquinas ha relegado al ex de Osasuna a un papel secundario.

