Guevara, sin minutos contra el Sevilla, busca superar a tres jugadores del Atlético de Madrid. Rafa Gutiérrez

El momento de multiplicar la plantilla del Alavés

El bloque albiazul afronta dos partidos en cuatro días ante Getafe y Mallorca que obligarán a refrescar su físico e ideas

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:16

La dolorosa derrota encajada el sábado por el Deportivo Alavés tendrá al menos la virtud de dejar una resaca breve. Llega la primera semana ... doble de la temporada y su exigencia obliga a olvidarse de los porqués de un tropiezo en el que el plantel vitoriano estuvo muy lejos de mostrar sus mejores prestaciones. El miércoles llega la visita al Getafe (19 horas) y el sábado será el duelo contra el Mallorca (18.30 horas). Ambos, lejos de Mendizorroza y en estadios complicados para un Alavés que nunca en Primera ha logrado sacar algo más que un empate de ellos. Esa doble cita en cuestión de cuatro días pondrá también a prueba la profundidad de una plantilla que, de momento, presenta una notable brecha entre los jugadores con galones de titular y los demás. Algo que la exigencia física de dos encuentros con poco descanso alterará a la fuerza.

