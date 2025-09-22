El momento de multiplicar la plantilla del Alavés

La dolorosa derrota encajada el sábado por el Deportivo Alavés tendrá al menos la virtud de dejar una resaca breve. Llega la primera semana ... doble de la temporada y su exigencia obliga a olvidarse de los porqués de un tropiezo en el que el plantel vitoriano estuvo muy lejos de mostrar sus mejores prestaciones. El miércoles llega la visita al Getafe (19 horas) y el sábado será el duelo contra el Mallorca (18.30 horas). Ambos, lejos de Mendizorroza y en estadios complicados para un Alavés que nunca en Primera ha logrado sacar algo más que un empate de ellos. Esa doble cita en cuestión de cuatro días pondrá también a prueba la profundidad de una plantilla que, de momento, presenta una notable brecha entre los jugadores con galones de titular y los demás. Algo que la exigencia física de dos encuentros con poco descanso alterará a la fuerza.

El Alavés de Coudet es un equipo con una identidad muy marcada también en lo que respecta a la configuración de las alineaciones. En cinco jornadas, el entrenador sólo ha introducido novedades en el lateral izquierdo, el doble pivote y la delantera. Diarra se hizo con el carril zurdo tras las dos primeras jornadas, Mariano fue la punta de lanza en San Mamés y las dos caras nuevas ante el Sevilla fueron Denis Suárez y Boyé. El resto de figuras se han mantenido inamovibles, desde la pareja de centrales a otras piezas del centro del campo con relevo incierto. Encontrar jugadores que puedan cubrir a algunos hombres con galones de titular será otro de los retos para un técnico poco dado a revoluciones.

Por líneas, y toda vez que la titularidad de Sivera está garantizada, la defensa es la parcela más abierta a novedades. Tanto por los jugadores que esperan en el banquillo como por la posibilidad de reubicar a titulares en otras parcelas. Tenaglia al lateral derecho, Jonny al zurdo y Diarra al centro también son opciones que Coudet puede manejar para una línea a un buen nivel, pero que llega con dudas tras el partido más sufrido del curso. Desde el banquillo emergen los nombres de Pacheco, Parada y Yusi. El central apenas disputó unos minutos ante el Athletic, pero su perfil de zaguero zurdo y con buenas dotes para sacar el balón tiene buen encaje en la parcela si Coudet opta por romper la pareja Garcés-Tenaglia. Para el lateral zurdo, tras una jornada con especiales problemas para el reconvertido Diarra, el técnico puede devolverle la confianza a Parada tras desaparecer de los onces o apostar por la primera titularidad de Yusi. El hispano-marroquí es el jugador que mejor encarna ese deseo de que sean los laterales quienes aporten profundidad, pero también es una obligación que ese perfil sea compensado por un jugador por delante que asuma ese despliegue.

Cambio de sistema

En el centro del campo, la opción de Denis como un candidato más al doble pivote eleva la competencia. Sobre todo, para los jugadores que en los últimos encuentros han ocupado un rol más secundario. Es el caso de Carlos Benavídez y Ander Guevara. El primero, sobre todo, mermado por una lesión muscular al poco de salir contra el Atlético que le hizo perderse el derbi. Ahora, ya repuesto, aspira a entrar en alguno de los dos onces de la esta semana, sobre todo si el Alavés busca reforzar un perfil físico en las disputas en el que fue superado con claridad por el Sevilla. El vitoriano aspira a ejercer bien de mediocentro más posicional o en su rol habitual tras quedarse el sábado sin minutos. Pero el reto de cómo dar descanso al indiscutible Antonio Blanco es una de las grandes claves que debe acometer el Alavés.

Algo similar sucede con Carlos Vicente. Porque el aragonés no tiene un relevo claro en el perfil derecho. A priori, puede ser Calebe -sin minutos en las últimas tres jornadas- el que ejerza de sustituto, pero el brasileño es un jugador con características muy diferentes y está más cómodo como mediapunta. Por eso es también uno de los aspirantes al '10', donde pueden jugar perfiles como Aleñá o Denis e incluso un delantero que permita transicionar al 4-4-2. En la banda izquierda también se plantea la pregunta de si el Chacho Coudet confiará de inicio en Abde o si buscará un jugador de otro estilo.

La delantera, en cambio, ha sido la demarcación que más ha rotado de manera natural. No en vano, en los últimos tres partidos han sido titulares los tres delanteros de la plantilla. El perfil de los rivales -más directo y físico el Getafe y más asociativo el Mallorca- ayudará a determinar la elección de la punta de lanza. Ambos equipos, cómodos con defensa de tres centrales como el Sevilla, pueden plantear también nuevos desafíos a un Alavés que deberá exprimir al máximo su amplitud de plantilla.