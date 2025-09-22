El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tenaglia y Diarra atienden a una jugada a balón parado durante el duelo ante el Sevilla. Igor Martín

Los primeros titubeos de la zaga del Alavés llegan por la espalda

El rápido juego en profundidad aplicado por el Sevilla fue una tortura para una parcela en la que solo Jonny logró mantener el tipo

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:15

El Sevilla dio un aviso en Mendizorroza. El cuadro hispalense mostró la fórmula para hacer daño al Deportivo Alavés no solo a la hora de ... limitar al mínimo su producción ofensiva sino también con las herramientas para castigar su fragilidad defensiva. La línea de cuatro albiazul vivió su encuentro más delicado del curso. Solo una semana después de la exhibición en San Mamés, premiada con la primera portería a cero de la temporada, el Alavés encajó también por primera vez este curso dos goles.

