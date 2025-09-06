Molo Casas: «Se ha visto reflejado toda la pretemporada que llevamos»

Molo Casas se fue ayer contento de Ibaia. Más allá de la victoria (2-0) que les permite arrancar la temporada de forma positiva y ... con la portería a cero, el entrenador almeriense puso en valor el gran trabajo realizado por sus jugadores durante todo el partido. «Se ha visto reflejado toda la pretemporada que llevamos», señaló.

El encuentro no empezó de la mejor forma para sus jugadores, que se vieron sometidos en los primeros compases. Es cierto que los primeros 15 o 20 minutos de la primera parte nos ha costado mucho estar con balón, pero a partir del 30 hemos ido ajustando y hemos generado«, indicó. El choque llegó sin goles al descanso. Un resultado que el preparador andaluz no veía con malos ojos. »Sabiamos que a partido largo, por los ritmos que imponemos, se les iba a hacer cuesta arriba siempre y cuando no consiguieran nada positivo. Ya les dije a los chicos que ese 0-0 con el pasar de los minutos nos iba a acercar a la victoria«, comentó Casas.

Y es que el gran despliegue físico de sus jugadores acabó siendo clave. Pese a las altas temperaturas, que superaron los 30 grados y pusieron a prueba al público que se acercó a Ibaia, los albiazules no dejaron de luchar y de correr, hasta que primero Aitor Mañas y pocos minutos después Alberto Moreno de penalti sellaron el choque. «Ellos tenian muchos acercamientos, pero la diferencia es que cuando llegaban estábamos ocho tios metidos dentro del área para defender, mientras que cuando nos acercábamos nosotros lo haciamos con superioridad», matizó.

Una victoria que permite al Alavés B cosechar los tres primeros puntos gracias a una excepcional labor colectiva. «Los cambios han sido fundamentales. Han dado ese ritmo final con el que hemos conseguido superar sus líneas de presión. Ha sido una victoria sin sufrimiento pero que ha costado muchísimo durante los 90 minutos», sentenció.