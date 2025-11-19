El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Villalibre celebra el gol al Granada con el que se convirtió en máximo goleador de Segunda. Racing Club

La metamorfosis de Villalibre: del banquillo del Alavés a ser 'pichichi' de Segunda

El búfalo, con un rol residual en el equipo albiazul el curso pasado, suma ocho goles con un Racing que tiene opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera División

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:56

El regreso de Asier Villalibre (Gernika, 1997) al Deportivo Alavés el curso pasado no fue el esperado. El héroe del ascenso a Primera División en ... 2023 con su gol en la prórroga en el Ciutat de Valencia volvió a Mendizorroza con el '9' y con «mucha ambición». Sin embargo, su rol fue residual tanto con Luis García como con Eduardo Coudet, acumulando apenas 324 minutos en 16 partidos de Liga en los que sólo marcó un gol. Relegado al banquillo por Kike García y Toni Martínez, el 'búfalo' arrancó la pasada pretemporada de nuevo con un papel secundario, con Mariano, que entonces no tenía ficha con el Deportivo Alavés, disfrutando de más tiempo de juego en los amistosos veraniegos que él. Una situación que le llevó a marcharse cedido al Racing.

