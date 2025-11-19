La metamorfosis de Villalibre: del banquillo del Alavés a ser 'pichichi' de Segunda

El regreso de Asier Villalibre (Gernika, 1997) al Deportivo Alavés el curso pasado no fue el esperado. El héroe del ascenso a Primera División en ... 2023 con su gol en la prórroga en el Ciutat de Valencia volvió a Mendizorroza con el '9' y con «mucha ambición». Sin embargo, su rol fue residual tanto con Luis García como con Eduardo Coudet, acumulando apenas 324 minutos en 16 partidos de Liga en los que sólo marcó un gol. Relegado al banquillo por Kike García y Toni Martínez, el 'búfalo' arrancó la pasada pretemporada de nuevo con un papel secundario, con Mariano, que entonces no tenía ficha con el Deportivo Alavés, disfrutando de más tiempo de juego en los amistosos veraniegos que él. Una situación que le llevó a marcharse cedido al Racing.

Con el rodaje de más de un mes de pretemporada en sus piernas, Villalibre se bajó del autobús que llevaba a Eibar a los albiazules a su último ensayo estival y puso rumbo a Santander para debutar esa misma tarde, con el '12' a la espalda, en el Sardinero. Y ante el Cagliari salió de titular y dio una asistencia. Un aperitivo futbolístico que corroboró en su estreno oficial, cuando apenas necesitó seis minutos para anotar su primer gol con los cántabros ante el Castellón. Un éxito instantáneo para un futbolista que si en enero decidió no dejar Mendizorroza (contaba con ofertas de LaLiga y del extranjero) en agosto apostó por coger impulso lejos de Vitoria.

«El fútbol es también rendimiento individual. A veces uno no puede esperar a que se le generen las oportunidades y tiene que crearlas. Hay 23 jugadores en la plantilla, solo juegan 11, y la gente tiene que intentar encontrar su espacio con su trabajo y reivindicarse en el día a día, en el terreno de juego y en los entrenamientos», señaló en pretemporada Sergio Fernández cuestionado sobre la situación de Villalibre. Y el 'búfalo' recogió el guante. «He decidido dar este paso adelante en mi carrera. A veces un futbolista se estanca y puede quedarse tan tranquilo o dar un paso de incomodidad. Quiero tener esa motivación que un jugador pierde cuando siente que no pelea por jugar. Tengo ganas de volver a jugar», apuntó en su presentación con el Racing.

«He decidido dar este paso adelante en mi carrera. A veces un futbolista se estanca y puede quedarse tan tranquilo o dar un paso de incomodidad» Asier Villalibre Delantero del Racing cedido en el Alavés

Desde su llegada a Santander, Villalibre no ha dejado de marcar. 8 goles y 2 asistencias en 14 partidos son los números de un 'pichichi' que está destacando por su efectividad. El máximo realizador de Segunda anota un tanto cada 84 minutos y cada 1,9 disparos a puerta que realiza. El 'búfalo' se ha transformado en 'bisonte' en Cantabria, encontrando su hábitat para brillar de nuevo después de una campaña en Vitoria en la que fue importante en el vestuario («Le agradezco cómo vive la previa y el partido», alabó Coudet) pero no en el césped. Una situación calcada a la de su curso anterior en San Mamés y que le pasó factura.

«He tenido etapas en las que no estás jugando mucho y, cuando te toca, te pones una presión encima de que tienes que hacerlo bien porque, si no, no vas a tener otra vez esos minutos. Al final, tienes miedo hasta de que te pasen el balón porque dudas de todo», reconoció en la Cadena SER. «Dudas de cómo vas a controlar un balón, de qué vas a hacer con él y, a veces, hasta piensas en no aparecer mucho, aunque parezca contradictorio porque eres delantero y quieres meter goles. Es difícil llevarlo mentalmente. Te infravaloras», añadió el vizcaíno, que trabajó el aspecto mental «con ayuda» para revertir esta situación.

Una temporada clave

Un hecho que le llevó, a sus 28 años, a tener marcado en rojo esta temporada desde el inicio. Villalibre no quería otro curso sin protagonismo. Sacrificó parte de sus vacaciones para trabajar de forma específica para llegar a punto físicamente a la pretemporada en Ibaia. No quería que se repitiera lo sucedido en 2024, cuando las negociaciones entre el Athletic y el Alavés le llevaron a no iniciar los entrenamientos y a estar regazado desde el arranque. Y en el Racing, donde sabía que su impacto sería inmediato por la lesión de Arana, ha seguido con ese plan. El 'búfalo' acude dos o tres tardes por semana a la Ciudad Deportiva de La Albericia para entrenar en solitario, de forma complementaria al grupo, para que su ritmo e intensidad no decaigan. Una hoja de ruta que está teniendo resultado en un equipo en el que se encuentra a gusto.

El bloque de futbolistas vascos (Ezkieta, Aldasoro, Canales, Sangalli...) del Racing ha ayudado mucho en su adaptación. Una integración en la que Iñigo Vicente, con el que formó una sociedad letal en el Bilbao Athletic, ha sido clave. Y en ese ecosistema favorable, en el que ha encajado bien en el vestuario por su humildad y cercanía, y con la afición entregada a un futbolista carismático, Villalibre está firmando unos números goleadores que no tenía desde que fue cedido por el Athletic al Alavés en 2023 en Segunda. Aunque tiene mucha competencia arriba (Jeremy suma siete tantos y Arana está de vuelta) el exalbiazul se ha hecho fuerte en el fútbol combinativo y ofensivo de José Alberto. Está trabajando para adaptarse a este estilo. Y aunque en ocasiones no tiene tanta participación como sus compañeros de ataque, su efectividad en el área es incuestionable.

«El Racing es el equipo adecuado para Villalibre y, por suerte, las cosas se están dando como pensábamos. Ojalá le vaya bien porque será bueno para todos» Sergio Fernández Director deportivo del Alavés

Los goles están convirtiendo a Villalibre en la referencia ofensiva de un Racing que es líder de Segunda. Un rendimiento notable que el Alavés sigue de cerca. «Entendíamos que necesitaba un cambio de aires, un espacio y confianza para poder desarrollar sus capacidades. El Racing es el equipo adecuado y, por suerte, las cosas se están dando como pensábamos. Ojalá le vaya bien porque será bueno para todos», avisó Sergio Fernández.

Con contrato hasta 2028, el Racing tiene una opción de compra (obligatoria en caso de ascenso a Primera) como parte del acuerdo de cesión. En Mendizorroza, la delantera está cubierta con Boyé (2029), Toni Martínez (2028) y Mariano (2027). Mientras, Villalibre únicamente piensa en seguir acumulando minutos y goles que le den confianza para recuperar su mejor versión. Y en Santander se frotan las manos con un 'búfalo' que no para de embestir porterías.