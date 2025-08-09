El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Villalibre remata de cabeza en el último amistoso entre Huesca y Alavés. BLANCA CASTILLO

El Alavés y el Racing negocian la cesión de Villalibre

El conjunto cántabro trabaja en conseguir el préstamo del búfalo, con contrato con los albiazules hasta 2028

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:46

Asier Villalibre (Gernika, 1997) está cerca de abandonar el Deportivo Alavés. El Racing de Santander, que este curso competirá en Segunda División con aspiraciones de ... ascender a Primera, negocia con los albiazules la cesión del búfalo. El club y el delantero de 27 años se habían abierto en este mercado a estudiar un préstamo de un Villalibre sin apenas protagonismo (18 partidos, 425 minutos y 1 gol) el curso pasado en su regreso a Mendizorroza. El '9' fue la tercera alternativa en ataque por detrás de Kike García y Toni Martínez tanto para Luis García como para Eduardo Coudet.

