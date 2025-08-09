El Alavés y el Racing negocian la cesión de Villalibre

Asier Villalibre (Gernika, 1997) está cerca de abandonar el Deportivo Alavés. El Racing de Santander, que este curso competirá en Segunda División con aspiraciones de ... ascender a Primera, negocia con los albiazules la cesión del búfalo. El club y el delantero de 27 años se habían abierto en este mercado a estudiar un préstamo de un Villalibre sin apenas protagonismo (18 partidos, 425 minutos y 1 gol) el curso pasado en su regreso a Mendizorroza. El '9' fue la tercera alternativa en ataque por detrás de Kike García y Toni Martínez tanto para Luis García como para Eduardo Coudet.

Con contrato hasta 2028, la situación de Villalibre respecto a su rol en el equipo no ha variado este verano. A pesar de las salidas de Kike García (Espanyol) y Panichelli (Estrasburgo), el Chacho ha optado en esta pretemporada por dar más tiempo de juego a Mariano (225 minutos) y Toni Martínez (135) que al vizcaíno (94) en los cuatro amistosos disputados. El hispano-dominicano, recientemente oficializado como nuevo futbolistas albiazul, tuvo más protagonismo en el césped antes de firmar que el ex del Athletic, que apenas tuvo 20 minutos en el último ensayo frente al Huesca.

En este escenario, ambas partes vieron la cesión como una salida de cara a una campaña en la que el búfalo, a sus 27 años (cumplirá 28 en septiembre), aspira a tener más relevancia. «El fútbol es rendimiento, también individual. A veces uno no puede esperar a que se le generen oportunidades y sí las tienes que crear. Esto no es una llamada de atención a nadie, es una realidad. Hay 23 jugadores en plantilla, sólo juegan 11 y la gente tiene que intentar encontrar su espacio con su trabajo y reivindicarse en el día a día», apuntó Sergio Fernández cuestionado por su situación en la presentación de Mariano.

Villalibre, con gran cartel en Segunda División, ha sido pretendido este verano por clubes como Deportivo de La Coruña, Zaragoza, Almería, Ceuta o un Racing que ha tomado la delantera en el sprint final por hacerse con el vizcaíno. Los cántabros apuestan fuerte por el '9' del Alavés, profundizando en la fórmula para lograr su préstamo y llevarle al Sardinero para que sea la referencia ofensiva, junto a Arana, del equipo de José Alberto López. Una pausa en la aventura albiazul de un Villalibre que tras marcar el gol del ascenso a Primera en 2023 frente al Levante, y regresar en julio de 2024 a Mendizorroza, no ha tenido el rol principal al que aspiraba.

En busca de un '9'

Ahora, el Alavés tendrá que buscar un delantero que comparta vanguardia ofensiva con Toni Martínez y Mariano. Sergio Fernández explicó que el ataque estaba completo «siempre y cuando no haya ninguna salida». «Nuestra obligación está en generar competencia, estímulos y posibilidades y recursos para que el entrenador pueda elegir dentro de las mejores opciones para ganar partidos. La llegada de Mariano genera alta competitividad con jugadores como Toni y Asier, que son delanteros que tienen un reconocido prestigio y un rendimiento anterior muy bueno. Si todos somos capaces de volver a recuperar su mejor versión, estamos en condiciones de decir que esa demarcación está suficientemente cubierta», añadió el director deportivo. Sin embargo, la marcha del búfalo abrirá un hueco que llevará a los albiazules, de nuevo, al mercado de delanteros.