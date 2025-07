El Alavés estudia la cesión de Villalibre

Jon Ander Goitia Miércoles, 30 de julio 2025, 13:31 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

Tras las salidas de Kike García y Joaquín Panichelli, la delantera albiazul podría perder un nuevo efectivo. Según ha podido saber EL CORREO, el Alavés ... estudia la cesión de Asier Villalibre para acometer una remodelación íntegra en la parcela ofensiva. La falta de protagonismo en la campaña pasada y en los primeros compases de esta pretemporada invita a ambas partes a buscar un destino donde poder reivindicarse y regresar con más confianza. No obstante, el club no quiere dejarle marchar antes de asegurar su reemplazo para no condicionar la preparación del equipo.

Su futuro se decidirá -quedarse o salir- en las próximas dos o tres semanas para no afectar en su adaptación al nuevo destino. Varios equipos de Segunda División han llamado ya a la puerta del club del Paseo de Cervantes para interesarse por la situación del 'búfalo'. Aunque a la cabeza se sitúan el Racing de Santander, el Deportivo de la Coruña, el Almería, el Zaragoza o el Ceuta por su fuerte músculo económico. El ariete tiene contrato hasta 2028, lo cual invita a que la fórmula de la cesión sea la que más convenza a todas las partes, ya que el conjunto vitoriano no quiere desprenderse de un jugador en el que mantiene las esperanzas puestas. El club confía en recuperar la mejor versión de Villalibre, quien decidió regresar a Vitoria por su cariño a la afición y al equipo tras convertirse en el héroe del ascenso. El 'búfalo' ya tuvo en enero la posibilidad de salir, pero ni siquiera valoró la opción. En el radar aparecieron los nombres del Eibar, el Legia Varsovia polaco y el Hajduk Split croata. Al igual que entonces, el delantero de Gernika prioriza quedarse en el Alavés y ser una pieza importante. Papel en la pretemporada El delantero trabaja a máximas revoluciones durante esta pretemporada para ganarse la confía del Chacho, consciente de que la salida de Kike García, titular indiscutible el pasado curso, abre un nuevo horizonte. Sin embargo, los primeros dos partidos parecen rebajar las esperanzas: 45 minutos contra el Athletic y ante el Castellón ingresó al verde en el 61, después de Marino que jugó toda la segunda parte. A sus 27 años, y tras un año en el que apenas jugó 323 minutos, no quiere que la falta de protagonismo pueda condicionar su carrera. De ahí que a la hora de elegir destino su papel en el equipo tenga un peso importante para recuperar su mejor versión, esa que le llevó al primer equipo del Athletic y a ser una pieza importante en el ascenso del Alavés. También la distancia del nuevo destino, dado que da mucha importancia a estar cerca de su gente.

