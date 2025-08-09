Último ensayo veraniego antes del fuego real

Última parada de la pretemporada del Deportivo Alavés. Los albiazules disputan este sábado (19.00 horas) en Ipurua frente al Eibar el quinto y último ... amistoso veraniego. Un duelo que se celebrará una semana antes de que los vitorianos reciban al Levante en Mendizorroza el próximo sábado (17.00 horas) en el arranque de la temporada en Primera.

El choque ante los guipuzcoanos cerrará una fase de preparación que tuvo su primer ensayo el 22 de julio en Laguardia con victoria (1-0) frente al Athletic. Un choque que decidió el gol de Selu Diallo en la segunda mitad. Posteriormente, y ya en su stage de Navata, los vitorianos vencieron (2-1) al Castellón de Segunda con doblete de Mariano, pero cayeron (1-0) ante el Girona. También se saldó con derrota (0-1) su último amistoso del pasado miércoles frente al Huesca de la división de plata en Ibaia. Los babazorros se quedaron sin marcar por segundo ensayo consecutivo. Les faltó fluidez y profundidad en un duelo marcado por el calor, las pruebas y la enorme carga física que acusaron las piernas de los futbolistas de Coudet.

«Estamos en proceso de construcción y de acoplamiento. Todavía tenemos que automatizar muchos movimientos e ideas que quiere poner en práctica el entrenador. Han llegado jugadores nuevos que tienen que tener un papel importante dentro del esquema del Chacho y, a partir de ahí, tenemos que seguir creciendo», destacó Sergio Fernández. El resultado es secundario en este proceso en el que el argentino está buscando un equipo más combinativo sin perder señas de identidad como la solidez atrás y la agresividad en la presión.

El partido ante el Eibar, que cumple ya un lustro en Segunda, será el quinto y último en el que Coudet podrá continuar haciendo probaturas en un equipo que arrancará la temporada en una semana con la posición de central y las bandas como dos zonas a reforzar si no se producen más salidas. El entrenador argentino ha apostado en los últimos dos encuentros, después de la marcha de Mouriño al Villarreal, por situar al polivalente Parada como pareja de Garcés. Además, el lateral izquierdo, en el que Jonny ha sido titular a lo largo de toda la pretemporada, es otro punto que podría sufrir modificaciones con la inclusión del joven Yusi.

Toni Martínez, Diarra y Hugo Novoa

Además, jugadores como Sivera, Tenaglia, Garcés, Blanco, Ibáñez, Carlos Vicente, Aleñá y Guridi parecen fijos de cara a un inicio de campaña en el que Mariano y Toni Martínez se disputarán ser el '9'. El hispano-dominicano, ya oficialmente futbolista del Alavés, fue titular ante el Huesca. El murciano, por su parte, fue baja por un golpe en el pie que no le impedirá estar ante el Levante. También lleva dos encuentros sin competir Diarra después de ser operado de las muelas del juicio y Novoa por sus molestias.

«El Chacho está buscando el equilibrio entre las cargas de trabajo y el ir perfilando lo que pueda ser una idea inicial de equipo», avisó Fernández, abriendo la puerta a que haya novedades ante el Eibar en el cierre de cinco semanas de pretemporada.