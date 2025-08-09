El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet da instrucciones en el amistoso ante el Huesca. BLANCA CASTILLO
Eibar-Alavés (hoy, 19.00 horas)

Último ensayo veraniego antes del fuego real

El Alavés disputa en Eibar su quinto amistoso de la pretemporada en busca de definir el equipo que abra el curso en una semana ante el Levante

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:22

Última parada de la pretemporada del Deportivo Alavés. Los albiazules disputan este sábado (19.00 horas) en Ipurua frente al Eibar el quinto y último ... amistoso veraniego. Un duelo que se celebrará una semana antes de que los vitorianos reciban al Levante en Mendizorroza el próximo sábado (17.00 horas) en el arranque de la temporada en Primera.

