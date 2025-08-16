Villalibre solo necesita 6 minutos para marcar con el Racing El 'búfalo', cedido por el Alavés en Santander, abrió el marcador ante el Castellón

Jon Prada Sábado, 16 de agosto 2025, 17:37 Comenta Compartir

El 4 de febrero de 2023, ocho minutos después de saltar al césped de Mendizorroza para vestirse por primera vez de albiazul, Asier Villalibre marcó su primer gol con el Deportivo Alavés. Aquella media hora inicial frente al Eibar la cerró con un doblete. Un arranque prometedor de su cesión en Vitoria, que culminó con el tanto del ascenso frente al Levante, que ha calcado en su préstamo en el Racing.

El búfalo, en su estreno en partido oficial con el conjunto de Santander, ha abierto el marcador ante el Castellón a los seis minutos del encuentro inicial de los cántabros en Segunda. El vizcaíno se ha desmarcado y, tras recibir un pase medido de Iñigo Vicente, ha superado a Abedzadeh con la izquierda. La conexión que tan bien funcionó en Lezama ha fabricado ya su primer tanto en El Sardinero.

Villalibre ha celebrado con rabia un gol con el que abre esta nueva aventura en la que espera, a sus 27 años, tener mayor protagonismo. «He decidido dar este paso adelante en mi carrera. A veces un futbolista se estanca y puede quedarse tan tranquilo o dar un paso de incomodidad. Quiero tener esa motivación que un jugador pierde cuando siente que no pelea por jugar. Tengo ganas de volver a jugar», confesó en su presentación con el Racing el ex del Athletic.

Después de no tener apenas tiempo de juego el curso pasado en Mendizorroza (18 partidos, 425 minutos y 1 gol), Villalibre fue esta pretemporada la tercer opción ofensiva para Coudet por detrás de Toni Martínez y Mariano. Una situación en la que ambas partes optaron porque se fuera cedido al Racing. Un préstamo de un año en el que los cántabros tendrán opción de compra por un futbolista con contrato hasta 2028 con el Alavés. Un curso para reencontrarse que Villalibre ha dado inicio con gol.