Asier Villalibre, nuevo Pichichi de Segunda División El jugador, que está cedido por el Alavés en el Racing de Santander, lidera esta clasificación con ocho goles

Asier Villalibre es el nuevo Pichichi de Segunda División. El jugador, que está cedido por el Alavés en el Racing de Santander, vive un gran momento en lo que a goles se refiere. El vizcaíno volvió a marcar el sábado ante el Granada. Se trata de su octava diana en el campeonato de la regularidad, lo que le permite liderar la tabla de máximos goleadores de la categoría.

El 'Búfalo' de Gernika supera a su compañero de equipo Jeremy Arévalo y a Zakaria Eddahchouri. Esta jornada, Villalibre ha aprovechado la ausencia de su compañero ecuatoriano para adelantarle.

Su acierto está siendo fundamental para el conjunto cántabro, que va colíder. Este pasado empató ante el Granada en un encuentro en el que los santanderinos tenían todo de cara con dos goles de ventaja al descanso. Una de las dianas fue precisamente de Villalibre, que adelantó a los cántabros en el minuto 19. Pocos minutos después llegó el tanto de su compañero Javi Castro.

Segundos en la tabla

El vizcaíno ha encontrado su sitio en el Racing, donde está contribuyendo enormemente para que el equipo logre, a final de temporada, el objetivo de retornar a Primera. El conjunto cántabro marcha segundo en la tabla, con los mismos puntos que el Deportivo, que comanda la clasificación.

El de Gernika debutó con el Athletic en diciembre de 2016 cuando militaba en el filial. Tres campañas después dio el salto al primer equipo con Gaizka Garitano como entrenador. Uno de los momentos más especiales fue en 2021, cuando reventó la Supercopa de España al forzar la prórroga contra el Barcelona en el minuto 90. Un encuentro que se llevaron los rojiblancos gracias al gol de Iñaki Williams, que enganchó un magnífico disparo que fue a la escuadra de la portería defendida de Ter Stegen.

En la celebración del título se produjo una imagen que enamoró a los rojiblancos: Villalibre tocando la trompeta sobre el césped de La Cartuja ante sus compañeros. Un momento que será recordado de forma especial en el Athletic.

