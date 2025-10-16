Cambio de estrategia para ganar al Valencia

El 11 de mayo de 1930 el Deportivo Alavés cayó eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey, al ser derrotado por el ... Barcelona por un claro 4-1. En teoría, los jugadores alavesistas debían haber regresado directamente a Vitoria, pero la directiva decidió alargar el viaje y desplazar al equipo a la ciudad del Turia para jugar un amistoso con el Valencia.

Este choque se jugó el 18 de mayo y terminó con triunfo babazorro por 3-4. Según la prensa, «la entrada fue de las que hacen época y al salir los equipos fueron calurosamente aplaudidos. Además del cambio de ramos de flores entre los capitanes de ambos onces, el del Valencia regaló al del Alavés un precioso banderín». El equipo vitoriano alineó a Beristain, Ciriaco, Quincoces, Rey, Antero, Urquiri, Crespo, Calero, Olivares, Albéniz e Ibarrarán. Durante la primera parte, el juego fue muy vistoso, mientras que, por el contrario, la segunda fue algo aburrida.

Por el Alavés, los goleadores fueron Calero y Olivares, aunque los diversos medios discrepaban acerca de si habían logrado dos tantos cada uno, o bien si Olivares había marcado un 'hat-trick'. Uno de los goles del nueve albiazul fue espectacular: «Olivares, con una jugada de las que acreditan a cualquier delantero centro, logra un gol de los de bandera, que entusiasma a la afición y se aplaude mucho». Hubo también un momento tenso, cuando, aun faltando varios minutos para el final, dos jugadores valencianistas (Rino y Picolín) se retiraron del terreno de juego sin aparente causa, «siendo muy abucheados por el público».

La alineación alavesista fue la habitual esa temporada, pero, aunque entonces nada se supo, años más tarde el jugador albiazul Modesto Echevarría desveló que el triunfo del Alavés había sido debido a que él había propuesto jugar con un sistema WM. Este esquema, que representa la posición de los futbolistas sobre el terreno de juego, había sido introducido en Inglaterra después de que se modificara la regla del fuera de juego, reduciendo a dos (en vez de tres) el número de jugadores adversarios necesarios para estar en posición legal, tal y como sucede en la actualidad.

Según Máximo Randrup, este cambio reglamentario dio origen a «la táctica 3-4-3, conocida como 'WM'

Según Máximo Randrup, este cambio reglamentario dio origen a «la táctica 3-4-3, conocida como 'WM'. La particularidad del sistema era que los volantes no jugaban en línea sino que se paraban dos más retrasados y dos más adelantados, formando un cuadrilátero al que los italianos denominaron 'cuadrado mágico'. El 3-4-3 fue el primer esquema equilibrado entre defensa y ataque. Lo normal era que los equipos defendieran con cinco (los tres defensores más los dos mediocampistas más retrasados) y que atacaran con cinco (los dos volantes más ofensivos y los tres delanteros)».

En la revista vitoriana 'Fin de año' de 1950, Modesto recordaba que en los años treinta el fútbol era menos táctico y más «emotivo». Sin embargo, él se «esforzaba en explicar a mis compañeros, después de un partido, los errores que habíamos cometido por medio de ejemplos y situaciones. Y en otras ocasiones antes de un partido hacíamos un cálculo sobre cómo el defensa tenía que marcar a Fulano y el medio a Mengano».

Modesto tenia previsto retirarse al final de la temporada 1920-30, pero «fue acompañando al equipo desde Madrid (donde jugué el último partido), como delegado. Hice mis cálculos y puse en práctica mi sistema de W.M. Pues bien, di unos consejos a los chicos y presencié el partido desde la tribuna. Total, que me hicieron caso a las mil maravillas y jugamos un partido soberbio, brillante, ganando de manera rotunda y espléndida al Valencia. Entonces me convencí, todavía más, de lo práctico del sistema».

Tras dar esta lección táctica, Modesto se retiró del fútbol activo para dedicarse a su profesión, la medicina, aunque en 1936-37, durante la Guerra Civil, volvió a disputar algunos partidos con el Alavés. En cuanto al esquema WM, siguió empleándose hasta la década de 1950, época en la que se abandonó definitivamente.