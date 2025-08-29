El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Formación del Athletic de Madrid durante sus primeros años. Atlético de Madrid
Historias en albiazul

Entre el Alavés y el Athletic de Madrid

Martín Axpe jugó en el equipo colchonero en los 1910 y su hermano Mateo estuvo vinculado a los dos clubes que se miden este sábado en Mendizorroza

Santiago de Pablo

Santiago de Pablo

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:10

La historia de los hermanos Axpe Arrieta, originarios del municipio vizcaíno de Otxandio, está ligada a la profesión sanitaria y al Athletic de Madrid (tal ... y como se llamó al principio el actual Atlético). Martín Axpe fue jugador de la primera plantilla colchonera a mediados de la década de 1910, mientras estudiaba Medicina en Madrid. Era algo habitual en la época, puesto que este club fue fundado por jóvenes vascos que cursaban estudios universitarios en la capital de España. A su regreso a Bilbao, en 1918, creó los laboratorios Axpe, que todavía ofrecen sus servicios en la calle Ercilla.

