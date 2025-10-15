Luis Rioja se rinde al Alavés: «Lo es todo para mí» El extremo del Valencia ha elogiado a los albiazules antes de visitar Mendizorroza: «Vitoria es mi casa, es amor puro»

El Deportivo Alavés dejó huella en Luis Rioja. Durante cinco temporadas (2019-24), el extremo izquierdo brilló de albiazul, disputando 189 partidos en los que marcó 22 goles y dio 17 asistencias. Una historia de amor con Mendizorroza que no terminó cuando puso rumbo al Valencia en el verano de 2024.

Este miércoles, el andaluz ha hablado de su exequipo antes de visitar Vitoria con el Valencia el próximo lunes (21.00 horas). «El Alavés lo es todo para mí. Me dio la oportunidad de jugar en Primera. Fui como un niño y me hice un nombre», ha destacado en rueda de prensa Rioja, al que le une mucho más que el fútbol con la capital alavesa: «Mi niña es vitoriana. Para mí es amor puro. En pocos campos tengo ese cosquilleo de cuando era chaval. Amo al club, a la afición, a los trabajadores... Me lo han dado todo y siempre tendré palabras de agradecimiento. Vitoria es mi casa y el Alavés es uno de mis clubes».

El extremo, que ha destacado que su amor por los albiazules «jamás» se irá porque le dieron «la oportunidad de ser futbolista profesional», ha hablado de la dificultad que entraña la visita a Mendizorroza. Un campo «muy complicado» en el que ya jugó el curso pasado con el Valencia cayendo derrotado (1-0). «Sabemos que es una afición top, que aprieta mucho. Han empezado muy bien pero iremos allí a ganar. Estamos capacitados para ello», ha avisado Rioja.

Renovación

El extremo también ha hablado de su renovacion. Su vínculo finaliza en junio de 2026 con el Valencia, aunque hay cláusulas para prorrogarlo de forma automática. «Hay algo en el contrato, pero ni voy a decir los partidos ni hacer referencia. Ahora mismo no lo tengo en mente. No me centro en la renovación. Sólo quiero competir y disfrutar en el campo. Mi único objetivo es estar a disposición del club. Estoy abierto tanto a esta renovación automática como a todo lo que ellos quieran», ha detallado Rioja, que también ha analizado su rol en el equipo, en el que juega a pierna cambiada.

«Intento siempre adaptarme a lo que me pide el entrenador. Siempre me habéis conocido en mi banda natural, en la izquierda, pero también he jugado muchas veces en la derecha. Mi último año en Vitoria también actué ahí. No me siento incómodo. El míster cree que puedo ayudar en la derecha e intento hacerlo de la mejor manera posible», ha sentenciado.