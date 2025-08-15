Hugo Novoa se queda fuera de la primera convocatoria
El lateral gallego se retiró del entrenamiento de jueves lesionado en el tobillo y no entra en la lista de 21 de Coudet para el estreno ante el Levante
Viernes, 15 de agosto 2025, 21:06
Hugo Novoa continúa sin dejar de lado sus problemas físicos. Después de una temporada en la que las lesiones, sobre todo en el pubis, le condicionaron, disputando únicamente cinco partidos, el lateral gallego tampoco ha conseguido esquivar las dolencias en esta pretemporada. El ex del RB Leipzig se ha quedado fuera de la convocatoria de Eduardo Coudet para el estreno liguero ante el Levante de este sábado (21.30 horas) en Mendizorroza.
El Chacho advirtió en la previa que Novoa no había podido terminar el entrenamiento del jueves al estar tocado en el tobillo. Aunque no es una lesión que revista gran gravedad, ha sido un problema suficiente para perderse el debut liguero en Mendizorroza ante el Levante.
La lista la completan los otros 20 jugadores de la primera plantilla con los que cuenta el entrenador argentino actualmente incluido Diarra, que ya ha superado sus problemas bucales. A ellos se suma el canterano Lander Pinillos, con el grupo durante toda la pretemporada.
