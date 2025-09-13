Los hinchas del Alavés conquistan Pozas en la previa del derbi

Jon Ander Goitia Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

La calle Licenciado Poza, en Bilbao, es el punto de encuentro de la afición del Athletic. Ahí desde donde se consigue ver San Mamés a lo lejos. Ahí desde donde se pone rumbo al estadio entre trago y trago. Una marea rojiblanca que este sábado se ha teñido de albiazul. Un centenar de aficionados del Glorioso han conquistado el lugar para dar color y calor a la previa del partido. Son los encargados de trasladar por autopista la atmósfera de Mendizorroza hasta la capital vizcaína.

Nada ni nadie les para. Un hincha rojiblanco se ha animado a cantar el himno del Athletic esperando callarles. La cosa se ha quedado en intento. Rápido han reaccionado los babazorros con cánticos que retumban en la cabeza de los albiazules cada vez que visitan el temblor vitoriano. La conquista es real. Tanto que algunos athleticzales han optado por sacar el móvil e inmortalizar la estampa. Un ambiente sano entre aficiones.

La persiana de un negocio de la zona ha servido, de manera improvisada, de tambor para marcar el ritmo de los cánticos. Desde el himno del Alavés, hasta el pegadizo 'sigue en pie'. Porque está claro que por mucho que el equipo juegue lejos de casa, su afición le levanta en la batalla.

