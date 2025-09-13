La afición del Alavés confía en terminar con la maldición de San Mamés
«Ya es hora de cambiar la historia», confiesan los hinchas albiazules desplazados a Bilbao antes del derbi ante el Athletic
Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:26
El 20 de noviembre de 2005, el Deportivo Alavés logró su única victoria liguera en San Mamés. El 0-2 que firmaron Nené y ... Bodipo fue una gloriosa excepción para los albiazules en sus visitas a Bilbao, casi siempre saldadas con derrota y sabor amargo.
Veinte años después, el equipo de Coudet aspira a terminar con la maldición que perdura desde el viejo al nuevo San Mamés para el Alavés. Un sentimiento que comparten los aficionados vitorianos desplazados a Bilbao para alentar a su equipo. «Ya es hora de cambiar la historia», repiten ilusionados con un triunfo los hinchas babazorros que disfrutan de la previa con sus vecinos rojiblancos en Pozas.
«Por estadística alguna vez tenemos que ganar», bromean los albiazules, deseos de que arranque un derbi en el que buscan darle la vuelta a la historia y cruzar Altube con los tres puntos en la mochila. Todo un desafío.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.