Varias aficionadas del Alavés en los prolegómenos del derbi. E. C.

Varias aficionadas del Alavés en los prolegómenos del derbi. E. C.
Athletic-Alavés

La afición del Alavés confía en terminar con la maldición de San Mamés

«Ya es hora de cambiar la historia», confiesan los hinchas albiazules desplazados a Bilbao antes del derbi ante el Athletic

Jon Ander Goitia
Jon Prada

Jon Ander Goitia y Jon Prada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:26

El 20 de noviembre de 2005, el Deportivo Alavés logró su única victoria liguera en San Mamés. El 0-2 que firmaron Nené y ... Bodipo fue una gloriosa excepción para los albiazules en sus visitas a Bilbao, casi siempre saldadas con derrota y sabor amargo.

