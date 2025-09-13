La afición del Alavés confía en terminar con la maldición de San Mamés

El 20 de noviembre de 2005, el Deportivo Alavés logró su única victoria liguera en San Mamés. El 0-2 que firmaron Nené y ... Bodipo fue una gloriosa excepción para los albiazules en sus visitas a Bilbao, casi siempre saldadas con derrota y sabor amargo.

Veinte años después, el equipo de Coudet aspira a terminar con la maldición que perdura desde el viejo al nuevo San Mamés para el Alavés. Un sentimiento que comparten los aficionados vitorianos desplazados a Bilbao para alentar a su equipo. «Ya es hora de cambiar la historia», repiten ilusionados con un triunfo los hinchas babazorros que disfrutan de la previa con sus vecinos rojiblancos en Pozas.

«Por estadística alguna vez tenemos que ganar», bromean los albiazules, deseos de que arranque un derbi en el que buscan darle la vuelta a la historia y cruzar Altube con los tres puntos en la mochila. Todo un desafío.