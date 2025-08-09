El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guevara, durante el partido ante el Eibar. FACTORÍA9
Eibar 0-0 Alavés

Guevara: «Poco a poco se verá más el estilo del Chacho»

«Mantenemos el núcleo duro y eso es importante», afirma el capitán, que pide al equipo ser más incisivo de cara a la portería rival

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:54

Por primera vez en esta pretemporada, Ander Guevara fue titular en el Deportivo Alavés. El capitán disputó una hora y se mostró a buen nivel ... sobre el césped de Ipurua. «Me siento muy cómodo y también satisfecho con mi trabajo diario. He tenido la oportunidad de salir de inicio, lo que es bueno para ir cogiendo sensaciones», reflexionó el vitoriano, que vio un conjunto más fluido en el juego ante el Eibar que en el amistoso del pasado miércoles frente al Huesca en Ibaia.

