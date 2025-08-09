Guevara: «Poco a poco se verá más el estilo del Chacho»

Por primera vez en esta pretemporada, Ander Guevara fue titular en el Deportivo Alavés. El capitán disputó una hora y se mostró a buen nivel ... sobre el césped de Ipurua. «Me siento muy cómodo y también satisfecho con mi trabajo diario. He tenido la oportunidad de salir de inicio, lo que es bueno para ir cogiendo sensaciones», reflexionó el vitoriano, que vio un conjunto más fluido en el juego ante el Eibar que en el amistoso del pasado miércoles frente al Huesca en Ibaia.

«Ha sido un buen test contra un buen rival y en un buen campo. Hemos estado mejor que frente al Huesca, donde las sensaciones no fueron tan buenas. El Eibar es también un equipo que quiere jugar, con el orden y las ideas claras, pero nos vamos con un buen sabor de boca», apuntó Guevara, que no se mostró preocupado por la escasez de goles anotados por los vitorianos en esta pretemporada. «Quizás todavía nos falta un poquito más de verticalidad. En el partido nos hemos encontrado más cómodos con balón y ha habido más fluidez, que era algo que también queríamos recuperar. En comparación con otros partidos lo hemos intentado más, hemos tirado y centrado más veces, pero todavía debemos insistir mucho más», indicó.

«Creo que tenemos nivel suficiente para estar más acertados de cara a portería y simplemente debemos seguir pensando en la meta y acertar», añadió el vitoriano, capitán de un equipo que sigue empapándose de la idea futbolística del Chacho. «Seguimos aprendiendo un poco y adaptándonos a lo que quiere. Coudet llegó a mitad de temporada y el contexto en el que estábamos era difícil, con la Liga en marcha y la situación en la que estábamos. Era complicado plasmar sus ideas. Quizá le hubiera gustado que al final del curso el equipo se atreviera más, aunque ya se vieron algunas de sus señas de identidad», dijo Guevara. «Terminamos siendo un equipo con mucho ritmo y que apretaba al rival, intentábamos ser valientes, y ahora estamos dándole una vuelta más. En Ipurua hemos visto una versión más reconocible de las cosas que hemos ido trabajando durante el verano y poco a poco se va a ir viendo más el estilo del Chacho», subrayó.

El Levante en el horizonte

A una semana del arranque de la temporada en Mendizorroza frente al Levante, Guevara y el equipo ya tienen marcado en rojo este duelo inicial. «Al ser un recién ascendido te planteas el partido como un choque ante un rival directo. Tiene mucha importancia porque es el arranque y sabemos lo importante que es empezar con buenas sensaciones y, por supuesto, en Mendizorroza con nuestra afición. Siempre nos da un plus e iremos con la intención de ganar», declaró Guevara.

Un choque que llegará en medio del mercado de fichajes y de la configuración de una plantilla que el vitoriano ve consolida. «Lo que tenemos claro dentro es que mantenemos el núcleo duro. Aunque haya jugadores que vengan e incluso se vayan, tenemos gente importante y eso no va a cambiar. Estamos tranquilos, trabajando como siempre como animales y sabedores de que tenemos que ir a por el primer partido», sentenció.