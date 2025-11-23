El exalbiazul Mauricio Pellegrino se proclama campeón de la Copa Sudamericana Lanús, a los mandos del exjugador y exentrenador del Alavés, vence a Atlético Mineiro en los penaltis y se lleva la segunda competición en prestigio del continente

Mauricio Pellegrino ya sabe lo que es conquistar un título como entrenador. El exjugador y extécnico del Deportivo Alavés ha levantado la Copa Sudamericana, el equivalente a la Europa League al otro lado del charco, tras vencer con el Lanús argentino al Atlético Mineiro brasileño. En la final disputada en Asunción (Paraguay), el equipo de Belo Horizonte que dirige Jorge Sampaoli era el favorito. Sin embargo, los de Pellegrino compitieron y llevaron el duelo, tras el 0-0 en los 120 minutos, a una tanda de penaltis en la que salieron victoriosos, conquistando la segunda Sudamericana de su historia tras el trofeo logrado en 2013.

Un éxito notable para un Pellegrino que llegó en diciembre de 2024 a Lanús (firmó por un año) y que ha transformado al conjunto argentino, impulsándole a ganar un nuevo título continental después de tres finales consecutivas perdidas (Recopa 2014, Libertadores 2017 y Sudamericana 2020). «Hemos sabido competir, estar a la altura, superar obstáculos y rivales de jerarquía», confesó el entrenador del 'granate', que ya tiene su primera medalla como técnico después de haber logrado títulos como futbolista con Vélez Sarsfield (4 Ligas, 1 Libertadores, 1 Intercontinental, 1 Interamericana, 1 Supercopa y 1 Recopa Sudamericana), Barcelona (1 Liga) y Valencia (2 Ligas, 1 Copa de la UEFA, 1 Supercopa de España y 1 de Europa).

Gran año en Mendizorroza

«Estoy feliz por este título, pero eso no define a las personas. Soy el mismo que ayer. El contexto tiene que acompañar; el entrenador solo no gana. En el deporte hay otras aristas más allá de ser primero: siempre hay que superarse, crecer y avanzar», apuntó Pellegrino, que en la temporada 2016-17 hizo historia en el Alavés. En su único año en Mendizorroza, el argentino, que se retiró en la temporada 2005-06 de albiazul, condujo a un recién ascendido al noveno puesto en LaLiga y a disputar su primera final de Copa.

Los vitorianos cayeron (3-1) en el Calderón frente al Barcelona en una campaña inolvidable en la que futbolistas como Llorente, Theo, Femenía, Manu García, Deyverson, Ibai o Laguardia llevaron al Alavés a la cima. Posteriormente, dejó el Paseo de Cervantes y puso rumbo al Southampton de la Premier League inglesa. Ahora, ocho años después, Pellegrino ha tocado metal con Lanús.