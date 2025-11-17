El exalbiazul Martín Aguirregabiria marca el golazo de la temporada en Segunda El misil del vitoriano termina con la mala racha del Zaragoza, que vence al Huesca

El Zaragoza está en crisis. El histórico conjunto maño, colista de Segunda División, veía hasta esta jornada cómo se alejaba la salvación derrota tras derrota. Una mala racha que cortó el exalbiazul Martín Aguirregabiria con un misil que le dio la victoria (1-0) a los de Rubén Sellés en el derbi frente al Huesca.

En el minuto 12, el lateral derecho vitoriano de 29 años cazó de volea un despeje de la defensa oscense, clavando el balón en la escuadra de la portería de Dani Jiménez. Uno de los tantos de la temporada en Segunda que llevó la locura al Ibercaja Estadio y que abrió el camino del triunfo del Zaragoza. La primera victoria que logran en su campo provisional mientras remodelan La Romareda tuvo el sello de Martín.

El canterano de Ibaia terminó con la maldición de un conjunto maño que encadenaba seis derrotas consecutivas. El Zaragoza continúa colista y sigue lejos de la salvación (a seis puntos) pero el gol del vitoriano les da un balón de oxígeno. Aguirregabiria, que llegó este verano a la capital aragonesa después de su última etapa en el Cartagena, ha cogido velocidad de crucero. Ha sido titular en las últimas cuatro jornadas. La llegada de Sellés le ha dado galones. Y él ha devuelto la confianza de su nuevo entrenador marcando su primer gol con el Zaragoza.