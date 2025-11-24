El exalbiazul Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»

Juanma Mallo Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:59 Comenta Compartir

El exalbiazul Ibai Gómez (Bilbao, 36 años) termina su primera experiencia en Segunda División. El técnico de Santutxu y el Andorra han llegado a un acuerdo para separar sus caminos en la jornada número 15 de la categoría de plata. El equipo de Gerard Piqué, ascendido el pasado verano tras ganar en el play-off a la Ponferradina, está situado en el puesto 18, fuera del descenso, pero arrastra una mala racha de resultados: su última victoria en la Liga data de finales de septiembre cuando asaltó el Sardinero para superar a uno de los gallos de la categoría: el Racing.

El caso es que Ibai y el Andorra comenzaron muy bien la temporada. Con el babazorro Jesús Owono en su plantilla arrancó como un tiro, pero en los últimos tiempos el equipo se ha caído. El exjugador del Alavés entre 2016 y 2019 (92 partidos y 17 goles) era consciente de ello y el pasado sábado, tras caer frente el Castellón en el Principado, puso su cargo a disposición del club.

Horas más tarde, en la noche de este domingo, se ha consumado su salida y la de su equipo de confianza, como Íñigo Larriqueta, 'Larri', su amigo y fiel escudero. Con él empezó en el Juvenil del Santutxu, y con Fernando Amorebieta que no fue a Andorra, y lograron la mejor clasificación del equipo de Mallona. Una temporada más tarde, saltó al Arenas y logró un gran éxito, el ascenso a Primera Federación. Entonces, recibió la llamada de Piqué. A Segunda.

Todo comenzó sobre ruedas. Era el equipo revelación el Andorra en las primeras jornadas. Pero los últimos tiempos y los esfuerzos de este bilbaíno apasionado y estudioso del fútbol no se han mostrado sobre el césped. «A veces el camino nos muestra que la mejor decisión es dar un paso a un lado. Hoy lo hacemos con serenidad y con la convicción de que es el momento adecuado para el bien del equipo y del proyecto», escribe Ibai en su carta de despedida a través de las redes sociales. Un mensaje que termina con un «Gracies Andorra».