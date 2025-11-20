El exalbiazul Feddal se estrena como primer entrenador

Jon Aroca Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

Uno de los subcampeones de Copa con el Deportivo Alavés en la temporada 2016-2017 se estrena como primer entrenador. Zouhair Feddal ha dado el salto al cargo de técnico principal y tomará las riendas de un modesto club sevillano, el AD San José que compite en el municipio de La Rinconada.

El exalbiazul llega a una entidad que compite en la Primera Andaluza, el séptimo peldaño del fútbol nacional. Se trata de su primera aventura al frente de un banquillo tras su retirada en el verano de 2024. El curso pasado vivió su bautismo en el fútbol sénior como técnico asistente en el Inter Sevilla de la mano de otro exfutbolista ilustre como Diego Tristán.

Tras unos meses al margen, el exzaguero marroquí ha optado por ponerse a los mandos de una entidad tras la marcha de Juan Carlos Menudo. Del anuncio de un fichaje de campanillas se ha hecho eco incluso el ayuntamiento de la localidad sevilla. Feddal reside en la provincia desde que colgase las botas hace poco más de un año.

«Buenas a todos, cañameros. Soy Zou Feddal, nuevo entrenador de la AD San José. Agradezco a la directiva y a la dirección deportiva que confíen en mí. Tengo ilusión por poderme unir a este club, con un proyecto ilusionante. Espero poder veros pronto por el Felipe del Valle. ¡Y a reventar!«, compartía el jugar a través de un mensaje publicado en las redes sociales de la entidad.

Feddal ya explicó hace unos meses el porqué de su decisión de arrancar el carrera como técnico en el fútbol modesto y no en la pirámide de un club profesional. «Quiero tirar por un camino parecido al que tuve como futbolista. Empezar desde lo más bajo posible y aprender todo lo que pueda», contaba en EL CORREO el pasado enero en la previa del encuentro entre el Alavés y el Betis, dos de sus exequipos. Ahí también explicó que Pellegrino fue uno de sus referentes para animarse a dar el salto. «Es un muy buen entrenador y una persona espectacular. Hablaba mucho con él y me veía reflejado en él», narraba.

Aunque solo militó una temporada en el Alavés, Feddal dejó buenas sensaciones entre la hinchada albiazul. Llegó tras haber descendido con el Levante y sufrió una grave lesión en la pierna en su debut oficial contra el Atlético de Madrid, pero una vez recuperado se convirtió en pieza clave de la defensa. Tras jugar 33 partidos se fue traspasado por cerca de dos millones y medio al Betis. Después jugó en el Sporting de Portugal, el Valladolid y el Antalyaspor antes de retirarse.