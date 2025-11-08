Diego Morcillo debuta en Primera con el Alavés El Chacho ya ha utilizado a 23 jugadores en lo que va de temporada en LaLiga

Jon Prada Sábado, 8 de noviembre 2025

Diego Morcillo debutó este sábado con el Deportivo Alavés en Primera División. El delantero de 22 años del filial, autor de un gol en su estreno de albiazul en la Copa ante el Getxo, tuvo su bautismo en la máxima categoría en Montilivi. Tras estar en las últimas cuatro convocatorias sin jugar ante Elche, Valencia,Rayo y Espanyol, el madrileño pudo tener su puesta de largo en Primera frente al Girona.

Morcillo salió en el minuto 81 del choque cuando Coudet buscó colocar un delantero más para atacar el área catalana. La baja de Boyé y el cambio de Mariano en el descanso le dio la posibilidad de vestirse de corto a Morcillo, que estuvo cerca de marcar. El '29', que llegó en 2024 al filial procedente del Guadalajara tras crecer en la cantera del Rayo, se convierte en el vigésimo tercer futbolista que tiene minutos en esta Liga con el Alavés. Se une a su compañero del filial Pinillos, que se estrenó en agosto frente al Betis.

Únicamente Raúl Fernández y Ballestero, ambos titulares y con protagonismo en Copa, no ha saltado al césped en las 12 jornadas disputadas toda vez que Maras no tiene opciones de jugar. De los 23 jugadores que se han puesto la camiseta del Alavés en esta temporada en Primera, Sivera es el único que ha disfrutado de todos los minutos (1.080). Jonny es el futbolista de campo con más tiempo de juego (1.071). El portero alicantino, el lateral gallego, Aleñá, Carlos Vicente, Toni Martínez y Pablo Ibáñez son los únicos que han jugado en las 12 jornadas ligueras.

