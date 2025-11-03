El derbi ante la Real Sociedad de Mendizorroza se jugará en sábado

Jon Aroca Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:32 Comenta Compartir

El Deportivo Alavés ya tiene horario para su segundo derbi de la temporada. La Liga ha dado a conocer este lunes la planificación para la 15ª jornada de Primera, ya en el tramo final de la primera vuelta. Entonces el bloque del Chacho Coudet debe recibir a la Real Sociedad en Mendizorroza.

El encuentro se disputará el sábado 6 de diciembre a las 16.15 horas. Es decir, una franja propicia para vivir un buen ambiente de derbi entre las dos aficiones. Eso también permitirá un notable desplazamiento de hinchas donostiarras a Vitoria.

Será el segundo derbi de los albiazules esta temporada. En él buscarán continuar con la buena dinámica mostrada en el primero. Entonces, en el mes de septiembre, los babazorros lograron imponerse en San Mamés por primera vez en dos décadas. Un autogol de Berenguer fue suficiente para imponerse.

Poco después llegará el tercer y último derbi de la primera vuelta. Tras enfrentarse a la Real Sociedad el Alavés se medirá al Real Madrid y, días después, recibirá a Osasuna en el último encuentro liguero de 2025. Antes el bloque albiazul debe medirse este sábado al Girona (Montilivi, 14 horas), Celta (Mendizorroza, 22 de noviembre a las 14 horas) y Barcelona como visitante (29 de noviembre a las 16.15 horas).