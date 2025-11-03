El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El escritor mexicano Gonzalo Celorio, premio Cervantes 2025
Los jugadores del Alavés celebran la victoria contra el Espanyol. EFE
Deportivo Alavés

El derbi ante la Real Sociedad de Mendizorroza se jugará en sábado

Tras imponerse en San Mamés, el Alavés buscará mantener su buena racha en los duelos regionales

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:32

Comenta

El Deportivo Alavés ya tiene horario para su segundo derbi de la temporada. La Liga ha dado a conocer este lunes la planificación para la 15ª jornada de Primera, ya en el tramo final de la primera vuelta. Entonces el bloque del Chacho Coudet debe recibir a la Real Sociedad en Mendizorroza.

El encuentro se disputará el sábado 6 de diciembre a las 16.15 horas. Es decir, una franja propicia para vivir un buen ambiente de derbi entre las dos aficiones. Eso también permitirá un notable desplazamiento de hinchas donostiarras a Vitoria.

Será el segundo derbi de los albiazules esta temporada. En él buscarán continuar con la buena dinámica mostrada en el primero. Entonces, en el mes de septiembre, los babazorros lograron imponerse en San Mamés por primera vez en dos décadas. Un autogol de Berenguer fue suficiente para imponerse.

Poco después llegará el tercer y último derbi de la primera vuelta. Tras enfrentarse a la Real Sociedad el Alavés se medirá al Real Madrid y, días después, recibirá a Osasuna en el último encuentro liguero de 2025. Antes el bloque albiazul debe medirse este sábado al Girona (Montilivi, 14 horas), Celta (Mendizorroza, 22 de noviembre a las 14 horas) y Barcelona como visitante (29 de noviembre a las 16.15 horas).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  4. 4

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  5. 5 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  9. 9

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  10. 10

    Estos son los cinco mejores murales de Bilbao, según un experto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El derbi ante la Real Sociedad de Mendizorroza se jugará en sábado

El derbi ante la Real Sociedad de Mendizorroza se jugará en sábado