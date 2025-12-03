El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Deportivo Alavés

La cuadrilla de Xanet le alienta en su debut con el Alavés

Sus amigos, incluido el jugador de la Real Sociedad Mariezkurrena, se desplazaron de Astigarraga hasta Portugalete para presenciar 'in situ' su estreno con el primer equipo albiazul

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:50

Comenta

Xanet Olaiz vivió un momento único en La Florida. En el minuto 89 de la victoria (0-3) del Deportivo Alavés sobre el Portugalete ... con la que los albiazules accedieron a dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el central de 20 años debutó con el primer equipo babazorro. Un instante inolvidable para el defensa que no se perdió su cuadrilla, que se hizo notar en la grada del campo vizcaíno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  2. 2

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  3. 3 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  4. 4 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  5. 5

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  6. 6 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  7. 7 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  8. 8

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  9. 9 La Aemet avanza el tiempo en Bizkaia para el puente de diciembre
  10. 10 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La cuadrilla de Xanet le alienta en su debut con el Alavés

La cuadrilla de Xanet le alienta en su debut con el Alavés