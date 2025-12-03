La cuadrilla de Xanet le alienta en su debut con el Alavés

Xanet Olaiz vivió un momento único en La Florida. En el minuto 89 de la victoria (0-3) del Deportivo Alavés sobre el Portugalete ... con la que los albiazules accedieron a dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el central de 20 años debutó con el primer equipo babazorro. Un instante inolvidable para el defensa que no se perdió su cuadrilla, que se hizo notar en la grada del campo vizcaíno.

Sus amigos recorrieron los 110 kilómetros que separan la localidad guipuzcoana de Astigarraga, lugar de nacimiento de Xanet, de Portugalete para animarle en un momento clave de su carrera deportiva. Con una pancarta con el lema 'Xanet Olaiz idolua haiz' (Xanet Olaiz eres el ídolo) todos ellos le alentaron durante el encuentro. Tras el pitido final, el central, que se estrenó con el dorsal 35 con un Alavés al que llegó en 2019 para su equipo juvenil, fue a la esquina donde estaban para cantar y abrazarse con ellos.

Desde Astigarraga para verte debutar 😍



¡La que han liado tus colegas, Xanet! pic.twitter.com/U0AFOtKvI9 — Deportivo Alavés (@Alaves) December 2, 2025

Una cuadrilla entre la que se encontraba Arkaitz Mariezkurrena, futbolista de la Real Sociedad que compite con el Sanse en Segunda División. Ambos son de Astigarraga, del 2005 y han crecido en el fútbol desde el Mundarro de su localidad tejiendo una amistad que perdura aunque uno juegue en el Alavés y otro en la Real Sociedad. Y el '10' del filial txuriurdin no dudó en viajar a Portugalete para estar junto a su amigo Xanet, que tuvo una puesta de largo por el recuerdo con el Alavés. Una noche especial para un defensa clave en el filial de Molo Casas y que llama a la puerta de los 'mayores', con los que entrena habitualmente en Ibaia.

Tres debutantes del filial

«Entrenamos en otras condiciones a las que tuvieron este partido, pero están con nosotros y hay que darles oportunidades. A veces somos injustos con el entrenador del filial, como pasó en el último duelo de Liga, porque les robamos chicos, pero es bueno que puedan jugar en el fútbol profesional. Ojalá sigan progresando y puedan seguir participando», apuntó Coudet, que ante el Portugalete dio minutos a Xanet, Mañas, Izei y Egoitz. Los tres primeros se estrenaron con el primer equipo en La Florida.