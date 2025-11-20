Coudet trabaja la faceta «mental» para mejorar el gol del Alavés

Jon Ander Goitia Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:20 | Actualizado 16:46h. Comenta Compartir

Eduardo Coudet no es ajeno a los problemas que tiene el Alavés con el gol. La guinda que persigue para rematar el «protagonismo» que ha conseguido desplegar sobre el verde. Los albiazules necesitan 9,27 disparos a puerta para clavar el dardo en el centro de la diana. Los once goles que lleva el equipo llegan después de los 102 remates realizados en estas doce jornadas, de los cuales 44 han ido entre palos. Un balance escaso para lograr 'engordar' el botín. «Siempre resalto esa parte de la contundencia, de obsesionarnos con hacer goles. El foco siempre está ahí, en trabajar específicamente en eso», ha explicado este jueves, donde ha revelado la nueva llave que ha cogido para tratar de abrir la puerta.

Al aspecto puramente deportivo, ahora incluye también el trabajo «mental». «Enfocarnos en que la cantidad de ocasiones tenemos hay que lograr una mayor efectividad de goles». Unas declaraciones que no dirige hacia la construcción de un 'hombre gol'. El técnico albiazul busca cambiar el chip del vestuario para acumular más futbolistas a la causa. Que el abanico sea más amplio. «Tenemos que complementarnos más con la obligación de llegar más a gol los de segunda línea. No hemos aportado tanto desde esa segunda línea. Si ponemos cinco jugadores ofensivos, la responsabilidad no puede caer solo en el punta», ha apuntado.

Una apuesta con la que busca revertir la tendencia. «Generamos y eso nos da tranquilidad». Un escenario que no golpea al Celta, próximo rival en Liga (sábado, 14.00 horas). Los gallegos encadenan 17 partidos viendo puerta. «Ellos tienen muchos jugadores con gol. Son un equipo ofensivo y con jugadores de ofensiva que marcan», ha señalado. Iago Aspas y Borja Iglesias se presentan como la principal amenaza, dos jugadores veteranos que han transformado la experiencia en su 'arma' más letal. Y que ahora pone a prueba la solidez defensiva albiazul, segundo equipo menos goleado de Primera. «Juegue quien juegue, tenemos que tomar los recaudos. Pero lo más importante para nosotros es lo que podamos hacer nosotros».

Pugna en la medular

Y a la hora de analizar la situación del equipo, Coudet se muestra contento con el arranque de liga del equipo. «Desde la parte futbolística lo venimos haciendo muy bien. Desde el juego, en todos los partidos hemos estado ahí, hasta para ganarlos. Nuestro déficit fuera de casa ha sido el gol», ha vuelto a lamentar. Porque de haber convertido ese dominio en puntos, el equipo hubiese conseguido escalar posiciones en la clasificación. «Me gustaría tener más puntos porque lo merecíamos. Si ganaras todos los partidos donde las sensaciones son buenas, estaríamos más arriba. Donde no nos ha tocado puntuar lo podríamos haber ganado», ha reconocido. De ahí que vuelva a remarcar la importancia de «no perder la esencia del juego» porque así «los puntos aparecerán».

El técnico albiazul también ha abordado la intensa competencia que hay en la medular. Blanco se ha convertido en un fijo en sus alineaciones y alrededor de él construye esa sala de máquinas para que carbure el equipo. Denis Suárez, Ibáñez y Guevara pugnan por ser la pareja de baile de Blanco, Aleña y Abde por ocupar la banda izquierda y Carlos Vicente y Calebe por el flanco derecho. «Las injusticias a veces pasan en el fútbol. Hay cosas que no me agradan, pero soy el que tiene que decidir. El tema es que podamos sostener». Una pugna por entrar en el once que logre mantener el nivel del bloque. «Tener a todos enchufados».