Coudet, ilusionado con el rumbo del equipo: «No le veo techo al Alavés»

Cuando llegó a Vitoria, Eduardo Coudet sacó de su 'valija' el mono de trabajo para afianzar la construcción del Alavés en Primera. Logrado ese prioritario ... objetivo, en verano volvió a abrir la maleta, pero en esta ocasión para coger el martillo y el cincel y empezar a amoldar el equipo a su imagen y semejanza. «Ya sabéis que mis equipos tratan de apostar por la intensidad, el sacrificio y el esfuerzo. Hay que presionar al rival, eso es algo que no se negocia», remarcó el entrenador argentino en plena faena y tras mostrar evidentes cambios en el modelo.

A la «intensidad» como condición prioritaria sumó también el «protagonismo». El tomar el control de los partidos, la batuta para dirigir la obra futbolística de hora y media de duración. «Siempre he tenido la intención de que mis equipos sean físicos, pero también que intenten jugar bien al fútbol. Por ahora me viene saliendo bastante bien, pero es mérito de los jugadores», ha apuntado este viernes, con la brillante primera parte ante el Espanyol aún en la retina.

La plantilla se muestra cómoda con el balón en los pies, no le quema. Pero también enseña ese 'colmillo' para tratar de morder por la vía rápida. «La idiosincrasia del club es de equipo más guerrero que de juego. Lo que no quiero perder es la esencia del Alavés, como siente el hincha que tiene que entregarse el jugador, pero agregando la técnica que es lo que me gusta», ha explicado el Chacho. Un híbrido que le da más argumentos a la hora de ir a por la victoria.

Fútbol de «comprensión»

El equipo albiazul regresa este sábado a Girona, el lugar donde se ubicó el 'stage' de pretemporada. Ese taller en el que el entrenador argentino trabajó para culminar la transformación de cara a la nueva temporada. Alcanzado el primer tercio de la competición la metamorfosis es evidente, aunque asegura que no ha concluido la obra. «Siempre se puede mejorar. Se puede seguir creciendo y esa es la idea de cada semana», ha comentado un inconformista Coudet. «No le veo techo al alavés, ni quiero encontrarlo».

El entrenador argentino continúa con el cincel en una mano y su libro de estilo en la otra. «El fútbol actual es de comprensión. Cuando empiezan a entender lo que queremos hacer y el porqué, entonces empezamos a darle un sentido al juego». Un trabajo de interiorizar conceptos que aún sigue en marcha. «Eso va pasando poco a poco. El ideal no se alcanza nunca».