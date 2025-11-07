El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet, ilusionado con el rumbo del equipo: «No le veo techo al Alavés»

Los resultados refuerzan la idea de juego del entrenador argentino, que aún ve margen de mejora

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

Cuando llegó a Vitoria, Eduardo Coudet sacó de su 'valija' el mono de trabajo para afianzar la construcción del Alavés en Primera. Logrado ese prioritario ... objetivo, en verano volvió a abrir la maleta, pero en esta ocasión para coger el martillo y el cincel y empezar a amoldar el equipo a su imagen y semejanza. «Ya sabéis que mis equipos tratan de apostar por la intensidad, el sacrificio y el esfuerzo. Hay que presionar al rival, eso es algo que no se negocia», remarcó el entrenador argentino en plena faena y tras mostrar evidentes cambios en el modelo.

