Pablo Ibáñez, ante la mirada de Toni Martínez, busca superar a la defensa del Elche. IGOR MARTÍN
Deportivo Alavés

Coudet exprime al máximo a sus fichajes

Jonny, Pablo Ibáñez, Pacheco, Yusi, Aleñá, Denis Suárez y Boyé son importantes en un Alavés con mayor fondo de armario

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:11

Desde que arrancó la pretemporada, Eduardo Coudet tiene una máxima: «Todos los jugadores son importantes y ellos lo saben. Trabajamos con todos de la misma ... manera». Una situación que con la excepción de Maras –«No va a tener posibilidades de jugar», avisó el Chacho– diseña un Deportivo Alavés lleno de alternativas. Un equipo que en las primeras ocho jornadas se ha apoyado en sus clásicos –Sivera (720 minutos), Tenaglia (630), Blanco (611) y Carlos Vicente (589)– pero en el que sus nuevos fichajes han tenido un papel principal.

