Coudet exprime al máximo a sus fichajes

Desde que arrancó la pretemporada, Eduardo Coudet tiene una máxima: «Todos los jugadores son importantes y ellos lo saben. Trabajamos con todos de la misma ... manera». Una situación que con la excepción de Maras –«No va a tener posibilidades de jugar», avisó el Chacho– diseña un Deportivo Alavés lleno de alternativas. Un equipo que en las primeras ocho jornadas se ha apoyado en sus clásicos –Sivera (720 minutos), Tenaglia (630), Blanco (611) y Carlos Vicente (589)– pero en el que sus nuevos fichajes han tenido un papel principal.

«Hemos subido en recursos y talento», destacó Sergio Fernández cuando hizo balance de un mercado en el que los vitorianos incorporaron a 10 futbolistas tras perder a jugadores importantes como Abqar, Mouriño, Manu Sánchez y Kike García. Las llegadas de Boyé, Yusi, Aleñá, Jonny, Pablo Ibáñez, Denis Suárez, Raúl Fernández, Pacheco, Calebe y Mariano completaron una plantilla en la que las caras nuevas están pisando el verde. «Estoy muy satisfecho con todos», reconoció el Chacho, que está exprimiendo a sus incorporaciones veraniegas.

El mejor ejemplo es Jonny. El gallego, titular en las ocho jornadas disputadas, es indiscutible en el lateral derecho, siendo el jugador de campo con más minutos (711) del Alavés. Además, su capacidad física le está convirtiendo en un baluarte defensivo y en un arma ofensiva. Un rol principal que también tiene Pablo Ibáñez. El medio navarro se ha asentado en el doble pivote junto a Blanco, siendo el sexto jugador babazorro con mayor participación (551 minutos). Sólo en el duelo ante el Sevilla empezó en el banquillo Ibáñez, que ha dotado de dinamismo y recorrido a una renovada medular.

«Todos los jugadores son importantes y ellos lo saben» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

En su regreso a Mendizorroza tras su cesión del curso pasado, Aleñá (515 minutos) se convirtió en el dueño de la banda izquierda en las primeras cinco jornadas. Un puesto que en las últimas tres ha ocupado un perfil de extremo más ortodoxo como Abde. La importancia del catalán es grande –frente al Elche dio dos asistencias– como la de Denis Suárez. El centrocampista gallego está entrando poco a poco en el equipo (156), aunque ya ha dejado muestras de su calidad y capacidad para mover los hilos del conjunto albiazul. La victoria en San Mamés, en la que participó en el gol del triunfo (0-1), es el mejor ejemplo.

Los fichajes de Ibáñez, Aleñá y Denis Suárez han añadido nuevos registros a un centro del campo plagado de futbolistas, tal y como repite el Chacho, de «buen pie», en el que habituales como Guridi(295 minutos), Guevara (173) y Benavídez (10) han visto recortadas sus apariciones. Aunque más allá del uruguayo –lesionado en agosto– el guipuzcoano y el vitoriano han tenido un buen rendimiento al igual que Pacheco y Yusi.

La sanción a Garcés ha acelerado la entrada en el once del central navarro cedido por la Real Sociedad, que lleva ya en sus piernas 285 minutos. Los últimos tres partidos –Getafe, Mallorca y Elche– los ha disputado completos Pacheco, que ha mostrado su solidez y facilidad para sacar limpio el balón en un eje de la zaga en el que se está compenetrando bien con Tenaglia. Además, la reubicación definitiva del argentino al puesto de central, unida a la lesión de Diarra, han permitido volar a Yusi en el lateral izquierdo. «Hay que tener paciencia», aseguró el Chacho sobre el internacional marroquí de 19 años. Yusi ha tirado la puerta abajo en las últimas tres jornadas y suma ya 272 minutos. Su actuación ante el Elche, sólido atrás y peligroso arriba, es la mejor muestra de su crecimiento en el equipo.

La importancia de Boyé

El '9' argentino ha dejado atrás la lesión en la rodilla con la que aterrizó en Mendizorroza desde el Granada y se ha convertido en la referencia ofensiva del Alavés. «Es un jugador físico que nos permite sostenernos cuando tenemos que saltar líneas», afirmó Coudet, que le ha dado la titularidad en las últimas dos jornadas. 283 minutos en los que ha demostrado sus cualidades y su capacidad de trabajo y asociación, mezclando bien con Toni Martínez en un ataque con dos puntas cada vez más habitual en el Alavés. Frente al Elche ambos marcaron, dando forma a una delantera a la que también se ha asomado un Mariano (222 minutos) que está recuperando el ritmo competitivo tras un año inactivo. El que no está teniendo continuidad es Calebe (108), golpeado por los problemas físicos en sus dos titularidades. Y RaúlFernández tendrá que esperar a la Copa para vestirse de corto.

Rol de los fichajes Imprescindibles: Jonny (711 minutos) y Pablo Ibáñez (551) han jugado las ocho jornadas.

Importantes. Aleñá (515), Pacheco (285), Boyé (283), Yusi (223), Mariano (222) y Denis Suárez (156).

Sin continuidad. Los problemas físicos han frenado a Calebe (108). Raúl Fernández, portero suplente, no ha debutado.

«Confío en todos. Hay una competencia interna muy buena. Están parejos y en un gran nivel», confesó Coudet, que ha movido el árbol en este arranque en un Alavés que ha ampliado su fondo de armario. Todos, salvo Maras, Benavídez y RaúlFernández, han sido titulares en las primeras ocho jornadas y pasan de los 100 minutos en Liga. Una situación que contrasta con el curso pasado, cuando el rol de futbolistas como Villalibre, Conechny, Sedlar, Pica, Hugo Novoa o Cabanes terminó siendo residual.