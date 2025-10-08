Toni Martínez sufre una lesión en el hombro pero confía en estar ante el Valencia

Toni Martínez vivió «dos minutos de ensueño», como él mismo los calificó, en la victoria (3-1) sobre el Elche. En un suspiro, el ... delantero murciano provocó la expulsión de Affengruber y marcó, tras una larga carrera llena de potencia culminada con un latigazo a la red, el 2-0. «No ha podido ser mejor», afirmó el '11', que tuvo que retirarse antes del final del partido tocado en el hombro derecho. Una dolencia que arrastra desde la derrota (1-0) en Son Moix.

«En el 'ratito' que jugué en Mallorca sufrí una luxación en el hombro que no me dejó entrenar hasta el miércoles. El cuerpo médico hizo un trabajo increíble para que llegara al partido», apuntó Martínez sobre una lesión «dolorosa» y «limitante» que no le impidió brillar frente al Elche. Sin embargo, como él mismo reconoció, después del gol sintió un «pinchazo» que le llevó a pedir el cambio. Y el murciano sufre una microrrotura en el hombro de la que se está tratando en este parón.

El delantero trabaja en su recuperación para llegar con las menos molestias posibles al partido frente al Valencia (lunes 20 de noviembre, 21.00 horas) en Mendizorroza. Las dos semanas sin fútbol favorecen el restablecimiento físico de una lesión dolorosa pero que no le impide competir, como se vio ante el Elche.

Martínez se esforzó para jugar, consciente de que era el momento de estar disponible para el Chacho tras una racha de un punto en tres jornadas. Y como titular, su impacto, a pesar de sus problemas físicos, fue clave en la victoria. Más allá de su gol y de forzar la expulsión de un rival, se pegó y presionó a los centrales ilicitanos, compartiendo punta de ataque con Boyé.

Ambos se compenetraron bien en un planteamiento al que Coudet quiere dar continuidad en las próximas jornadas. Y en este escenario, el ex del Oporto aprovechará el parón para recuperarse por completo. «Es la segunda vez que la afición corea mi nombre y es la mejor sensación. Significa que estoy respondiendo a las expectativas. Tengo que devolver al club muchísimo de lo que me ha dado», confesó Martínez, que suma dos goles y una asistencia en las primeras ocho jornadas de Liga.

Además, es el futbolista del torneo con más duelos aéreos ganados (40) y el que más enfrentamientos con éxito acumula del equipo (55). Un ejemplo de su desempeño defensivo más allá de sus goles.