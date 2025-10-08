El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Toni Martínez se duele en el hombro derecho durante el partido ante el Mallorca. FACTORÍA9

Toni Martínez sufre una lesión en el hombro pero confía en estar ante el Valencia

El delantero, clave en la victoria ante el Elche, aprovechará el parón para llegar restablecido al duelo de Mendizorroza

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Toni Martínez vivió «dos minutos de ensueño», como él mismo los calificó, en la victoria (3-1) sobre el Elche. En un suspiro, el ... delantero murciano provocó la expulsión de Affengruber y marcó, tras una larga carrera llena de potencia culminada con un latigazo a la red, el 2-0. «No ha podido ser mejor», afirmó el '11', que tuvo que retirarse antes del final del partido tocado en el hombro derecho. Una dolencia que arrastra desde la derrota (1-0) en Son Moix.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  2. 2 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  3. 3 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  4. 4

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  5. 5 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  6. 6

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  7. 7 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  8. 8

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  9. 9

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  10. 10

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Toni Martínez sufre una lesión en el hombro pero confía en estar ante el Valencia

Toni Martínez sufre una lesión en el hombro pero confía en estar ante el Valencia