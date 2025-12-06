El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El trotamundos vizcaíno del fútbol que toma las riendas del Leganés

A sus 44 años, Igor Oca ha entrenado en México, Ecuador y Chile, además de al Sestao River. Ahora releva a Paco López al frente de la entidad madrileña

Jon Garay

Jon Garay

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:15

Comenta

Aunque ha dirigido partidos en la Copa Libertadores, la Champions de Sudamérica, el vizcaíno Igor Oca afronta este domingo a partir de las 16.15 ... horas su mayor reto hasta ahora en su carrera en España. Se sentará en el banquillo de Butarque para dirigir al Leganés en el partido que mide al equipo madrileño contra el Córdoba. Oca toma las riendas de primer equipo en sustitución de Paco López, destituido este pasado jueves tras la eliminación copera frente al Albacete por 1-2 y la delicada clasificación liguera del equipo, que marcha en la 18 posición en la tabla igualado a puntos con el Andorra, que marca los puestos de descenso a Primera Federación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  2. 2

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  3. 3 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  5. 5

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  6. 6

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  7. 7 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  10. 10 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El trotamundos vizcaíno del fútbol que toma las riendas del Leganés

El trotamundos vizcaíno del fútbol que toma las riendas del Leganés