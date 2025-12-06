El trotamundos vizcaíno del fútbol que toma las riendas del Leganés

Aunque ha dirigido partidos en la Copa Libertadores, la Champions de Sudamérica, el vizcaíno Igor Oca afronta este domingo a partir de las 16.15 ... horas su mayor reto hasta ahora en su carrera en España. Se sentará en el banquillo de Butarque para dirigir al Leganés en el partido que mide al equipo madrileño contra el Córdoba. Oca toma las riendas de primer equipo en sustitución de Paco López, destituido este pasado jueves tras la eliminación copera frente al Albacete por 1-2 y la delicada clasificación liguera del equipo, que marcha en la 18 posición en la tabla igualado a puntos con el Andorra, que marca los puestos de descenso a Primera Federación.

«Tras la eliminación en Copa del Rey de este jueves y los últimos resultados en la competición liguera, el C.D. Leganés ha tomado la decisión de finalizar su relación contractual con el entrenador del primer equipo, Paco López. Desde el C.D. Leganés le deseamos toda la suerte en su futuro tanto personal como profesional. El entrenador del C.D. Leganés 'B', Igor Oca, dirigirá la sesión de entrenamiento de este viernes y se sentará en el banquillo el domingo en el partido ante el Córdoba C.F. (16:15 horas)», rezaba el comunicado en el que la entidad madrileña anunciaba el relevo en un banquillo por el que han pasado técnicos como Asier Garitano, Mauricio Pellegrino o Javier Aguirre.

Basauritarra de 44 años, Oca llegó al segundo equipo del Leganés este pasado verano tras no poder evitar el descenso del Sestao River y declinar la oferta de renovación que el club le puso encima de la mesa. En el anuncio de su contratación se decía que el objetivo era «liderar el desarrollo competitivo» del Leganés B en la Tercera Federación. Ahora, en un giro del destino, sus miras están en reconducir la marcha liguera de una entidad que a lo largo de su historia ha militado durante cinco temporadas en Primera: desde 2016 hasta 2020 y la temporada pasada.

México, Ecuador y Chile

Oca es un trotamundos del fútbol. Inició su trayectoria en 2010 como preparador deportivo en el Villarreal, desde donde pasó al Levante un año después para ejercer de entrenador en las categorías de formación del conjunto granota. Su siguiente paso le llevó a Madrid, en concreto, a las filas del Atlético para ponerse al frente de uno de los conjuntos juveniles. Tras una temporada, volvería en la campaña 2017-18 a Euskadi reclutado por el Alavés, primero en el filial y después con el juvenil A.

En la temporada 2019-20 decidió cruzar el charco para emprender una primera experiencia en el extranjero. Dirigió a la escuadra sub 20 del Atlético de San Luis mexicano para ascender como entrenador asistente del primer equipo un año después. Su periplo en el país azteca terminó y volvió a casas para entrenar al Sestao durante la segunda parte de la campaña 2020-21.

Tras esta breve experiencia, tomó rumbo de nuevo hacia el continente americano, a Ecuador en esta ocasión. Fue reclutado por el CS Emelec, de la primera división, donde ejerció como entrenador asistente entre julio y diciembre de 2021 para pasar a continuación al Independiente del Valle, una categoría por debajo, primero como director de fútbol base y después como jefe de metodología y entrenador interino, todo ello en solo dos años. Sin salir del país andino, en la temporada 2022-23 firmó como técnico de la Universidad Católica, al que dirigió en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y en la siguiente, por el Deportivo Cuenca, ambos de la primera categoría.

Su siguiente experiencia le llevaría a Chile para ponerse al frente del Huachipato. Regresó en marzo del año pasado al Sestao River con el fin de evitar el descenso de la histórica entidad de la Margen Izquierda. Ahora persigue enderezar el rumbo del Leganés.