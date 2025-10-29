Coudet: «Nos tenemos que adaptar de la mejor manera al campo»

Jon Aroca Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:52 Comenta Compartir

El Chacho Coudet se ha afanado en trabajar dos aspectos clave para el partido de este jueves ante el Getxo. Sabida la realidad de que su equipo es manifiestamente superior al rival, el técnico muestra más inquietud sobre el terreno de juego, Gobela. «Es de dimensiones más cortas y sintético, que no es de mi gusto. En Ibaia tenemos la suerte de tener aquí campos sintéticos para entrenar, pero es distinto en todo. Nos tenemos que adaptar de la mejor manera e intentar que la pelota circule rápido y sostener el ritmo. Es un partido trampa», explicó este miércoles en su previa del encuentro.

La segunda clave será evitar un exceso de relajación. Cree que la mentalidad de sus jugadores propiciará que no incurran en exceso de relajación. «Al que le toque jugar lo va a hacer al 100%. No negociamos. Es algo que tenemos asimilado, es parte de mi exigencia como entrenador. Los once van a tratar de mostrar muchas cosas», expuso el preparado albiazul. Su equipo llega con «muy buenas sensaciones en cuanto a lo futbolístico», pero «siempre hay cosas que corregir y mejorar» como la falta de pegada o la necesidad de evitar errores defensivos como el que costó la derrota en Vallecas. «Es un torneo muy traicionero», advirtió.

Habrá rotaciones, sobre todo porque el equipo jugará de nuevo el domingo un exigente partido ante el Espanyol, pero el técnico no quiso desvelar sus cartas. Según aseguró, será este jueves mismo cuando decida las piezas de su once. «Estamos bien, estamos parejos. Al que le toque iniciar lo tiene que demostrar. Tenemos que darle la seriedad, la responsabilidad», insistió.

Benavídez y el filial

Pero es un hecho que puede ser un partido propicio para jugadores como Raúl Fernández o Mariano. Sobre el segundo reconoció que «seguramente tenga minutos», pero también que alguno de los titulares en Vallecas «repetirá» en su alineación.

El gran quebradero de cabeza del técnico es el centro de la defensa, aunque prefiere relativizar. «Hay que buscar soluciones y ver quién está mejor», expuso. Una posibilidad es que actúe Benavídez. «Hemos venido trabajando desde el problema con Facu. Empieza a sentirse como una opción», explicó. La otra, tirar del filial, aunque con reservar. «No venían entrenando mucho con nosotros. A veces traer chicos no me gusta porque se quedan fuera. Pero les damos participación», sentenció.

Raúl Fernández: «Es más pequeño y te pueden generar ocasiones más fácil. Hay que estar alerta» Raúl Fernández será titular este jueves contra el Getxo. Una oportunidad para estrenarse con la camiseta del Deportivo Alavés en un campo que conoce. «La última vez que jugué era de césped natural. Hay que acostumbrarse a la superficie. No solo es el rival, también el contexto. Es más pequeño y te pueden generar ocasiones más fácil. Hay que estar alerta», ha advertido este miércoles. La Copa es el torneo de la ilusión. «Nos va a venir bien a todos. Todo lo que sea jugar partidos oficiales es bonito. Queremos aprovecharlo. Con ilusión y ganas. Hay que ir poco a poco», ha añadido. «La gente entra muy mentalizada, muy concentrada. Eso habla bien de la estructura de la plantilla que tenemos. Estoy tranquilo y el equipo también», ha sentenciado.