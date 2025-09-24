El cedido Hugo Novoa sufre una sobrecarga pero esquiva la lesión

Hugo Novoa, futbolista del Alavés cedido en el Mirandés, se retiró cojeando al poco de comenzar la segunda parte del duelo ante el Andorra que ... empataron (1-1) los rojillos. Los servicios médicos del club estaban a la espera de conocer los resultados que deparaba la resonancia magnética a la que se sometió el jugador este martes. Un examen que, finalmente, ha revelado que no sufre lesión alguna. Sólo una sobrecarga muscular. Es lo que le originó las molestias que le impidieron continuar en la segunda parte del duelo que se disputaba en el Principado, abandonando el césped en el minuto 53.

Novoa no se ejercitó con el grupo de Fran Justo en los primeros ensayos de la semana. En este miércoles ha estado en manos de los fisioterapeutas y todo apunta a que el jueves entrenará, de tal manera que es más que probable que forma parte de la convocatoria para recibir el viernes (20.30 horas) al Zaragoza en Mendizorroza.

El futbolista cedido por el Alavés protagonizó una cabalgada hacia campo contrario en el minuto 50 del partido que se jugaba en el Estadio de la FAF. Acto seguido, ya no pudo continuar sobre el rectángulo de juego. Todo indicaba que se trataba de una dolencia de tipo muscular. Se ha quedado en un susto. Al Mirandés llegó el último día de mercado, el 1 de septiembre. Ha jugado los tres últimos duelos de titular ante Albacete, Deportivo y Andorra. Ha completado un choque y visto una cartulina amarilla.