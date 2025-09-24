El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Cinco kilómetros de retenciones a la altura de Rontegi por un accidente múltiple
Hugo Novoa celebra con Carlos Fernández el gol del Mirandés en Andorra. FACTORÍA9

El cedido Hugo Novoa sufre una sobrecarga pero esquiva la lesión

Las pruebas determinaron que el carrilero del Mirandés no tiene ninguna dolencia importante tras abandonar en el minuto 53 el césped frente al Andorra

Ángel Garraza

Ángel Garraza

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:28

Hugo Novoa, futbolista del Alavés cedido en el Mirandés, se retiró cojeando al poco de comenzar la segunda parte del duelo ante el Andorra que ... empataron (1-1) los rojillos. Los servicios médicos del club estaban a la espera de conocer los resultados que deparaba la resonancia magnética a la que se sometió el jugador este martes. Un examen que, finalmente, ha revelado que no sufre lesión alguna. Sólo una sobrecarga muscular. Es lo que le originó las molestias que le impidieron continuar en la segunda parte del duelo que se disputaba en el Principado, abandonando el césped en el minuto 53.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  6. 6 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  7. 7

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  10. 10

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El cedido Hugo Novoa sufre una sobrecarga pero esquiva la lesión

El cedido Hugo Novoa sufre una sobrecarga pero esquiva la lesión