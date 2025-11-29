El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Calebe intenta superar a Balde. FACTORÍA9
Barcelona 3-1 Alavés

Con las botas puestas

En un encuentro donde no había nada que perder mientras no te pinten la cara, el Alavés respondió hasta la extenuación haciendo sufrir a un Barcelona con dudas que no dio la puntilla definitiva hasta el descuento

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

El Alavés cayó con honor en el Camp Nou, recién inaugurado, haciendo sufrir a un Barcelona con sus dudas y que no nos dio la ... puntilla definitiva hasta el descuento. Es decir, un valiente equipo alavesista tuvo opciones de puntuar y de jugársela hasta el final del partido, con Boyé siempre como punta de lanza. Y eso que el Barça venía escocido de su clara derrota en Londres ante el Chelsea, arma de doble filo que se intensificó cuando el Alavés marcó su gol antes del minuto 1.

