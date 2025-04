Carlos Martín y Garcés, las apuestas de Coudet contra la Real Sociedad

Iván Benito Miércoles, 23 de abril 2025, 20:33 | Actualizado 21:49h. Comenta Compartir

El Chacho Coudet ha introducido tres novedades en el once titular con respecto al último partido en Sevilla. La principal, la presencia de Carlos Martín en la banda izquierda en detrimento de Carles Aleñá, que necesitó hielo una vez sustituido en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Los otros dos cambios entraban dentro de la lógica. Vuelven Mouriño y Manu Sánchez tras cumplir ciclo de amonestaciones, en detrimento de Sedlar y Diarra. El internacional con Mali acabó con molestias en el hombro el último encuentro y aunque desde el club informan que no revisten de gravedad, el técnico argentino ha preferido apostar por dar continuidad a Garcés en el centro de la zaga.

«Los dos centrales se han mostrado en gran forma después de mucho tiempo sin jugar de inicio. Eso muestra el trabajo que hacemos», defendió Coudet en el encuentro de Sevilla al rendimiento de Sedlar y Garcés. Así, el once se compone con Sivera, tenaglia, Garcés, Mouriño, Manu Sánchez, Blanco, Jordán, Carlos Vicente, Guridi, Carlos Martín y Kike García. Una formación en la que el entrenador ya anunciaba en la previa que podía «haber variaciones»

«Hasta última hora no definiré el equipo. No quiero esconder nada, no me caracteriza, pero a veces a 48 horas después de jugar aparecen las molestias. Algunos terminaron muy fatigados. No hay heridos de gravedad, pero sí…». Algún tocado, cargado muscularmente. «Iniciaremos con un equipo fresco y esté al 100%», aseguró.

Por parte de la Real Sociedad, la mayor novedad es la titularidad del central Jon Pachecho dos meses después y del exalbiazul Javi López en el carril izquierdo. Imanol alinea a Remiro, Aramburu, Martín, Pacheco, Javi López, Zubimendi, Brais Méndez, Pablo Marín; Kubo, Sergio Gómez y Oyarzabal.