Benavídez, tras lesionarse ante el Atlético de Madrid. EFE

Benavídez se rompe cuando apenas llevaba ocho minutos en el césped

El medio uruguayo volvió a sufrir un percance físico y entró Denis Suárez en su lugar, que debutó con los albiazules

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:57

La mala suerte vuelve a condicionar a Carlos Benavídez. En el minuto 86, el medio uruguayo realizó una falta sobre Julián Álvarez en la que sintió que algo no iba bien. Poco después, cayó al suelo y se tuvo que marchar por una lesión muscular.

El uruguayo apenas duró ocho minutos en el césped, entrando Denis Suárez en su lugar. El gallego debutó con el Alavés sustituyendo a un Benavídez que golpeó al banquillo con rabia ante otro percance físico.

La temporada pasada, frente al Mallorca, el uruguayo fue titular y tuvo que marcharse al cuarto de hora por una lesión muscular. Una situación que se volvió a repetir ante el Atlético de Madrid después de un inicio de temporada en el que no había gozado de minutos ni frente al Levante ni ante el Betis.

