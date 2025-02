El Alavés visita al Barça en descenso

Rara vez resulta un buen momento para visitar al Barça. Y esta no será la excepción. El Alavés lo hace este domingo instalado en los puestos de descenso tras la sorprendente victoria del Espanyol ante el Real Madrid. Los de Coudet necesitan la victoria para ... acabar la jornada fuera de la zona roja. Un reto mayúsculo. Y es que los blaugranas se encuentran en un estado de forma y juego excelso. Emergen como un auténtico huracán. Un rodillo. Un monstruo goleador. En este arranque de año los hombres de Flick han anotado 31 tantos en los 8 encuentros de 2025, casi cuatro por partido. No conocen la derrota, ni contra el Real Madrid –al que le endosaron cinco goles– ni en Champions. Un escenario que lleva a una conclusión clara: «Para traer un buen resultado debemos hacer un partido casi perfecto, sin errores», reconoció este sábado Coudet, quien terminó de afilar sus espadas para tratar de asaltar Montjuic.

Los dos equipos encaran el partido en polos opuestos, y no solo clasificatoriamente hablando. «El Barça futbolísticamente llegan en un gran estado de forma y con la idea muy clara. Es un rival más que difícil en su casa. Tienen jugadores de muchísima jerarquía y cualquier error nos puede penalizar», afirmó el Chacho. Por su parte, el Alavés buscará recuperar en este complicado escenario las buenas sensaciones después del partido gris ante el Celta. Todo antes de encarar las tres auténticas finales: Getafe, Leganés y Espanyol.

Sin embargo, pese a la compleja empresa, los albiazules no se arrugan. Plantarán cara. Y buscarán sumar tres puntos balsámicos al zurrón. Una muestra de ello, que el Chacho haya descartado dibujar una defensa de cinco. No se encerrarán. «En Valencia –en Mestalla acorazó la zaga– se dio por una circunstancia (la baja de Mouriño), pero tenemos que seguir construyendo nuestra idea». Por lo que se mantiene el esquema habitual desde su llegada. Una invitación al equipo para que no se hunda y busque morder.

Pese a no levantar un muro en cuanto a efectivos, sí que exige máxima entrega y concentración para sellar la portería. Es una tarea pendiente desde su llegada, aunque también heredada. «Venimos hablando de comenzar a tener partidos con porterías a cero. Es fundamental». El escenario quizá no sea el idóneo para voltear la dinámica –«con este rival es más difícil»–, pero sí una oportunidad para reivindicarse. Llegan con la lección aprendida. «Hemos tratado de corregir algunas cosas. En el segundo tiempo –ante el Celta– no saltábamos a tiempo. Y cuando no subes a tiempo es mejor replegar». Más aún ante un rival que explota los espacios con Raphina y Lamine Yamal, dos balas.

El encuentro será una batalla psicológica. 90 minutos de máxima concentración. De entrega en cada balón dividido y exprimirse en cada acción. Lo fue en 2016 cuando el Alavés, entonces entrenado por Pellegrino, consiguió vencer por 1-2. «Mantener la concentración requirió de un desgaste tremendo. Mentalmente acabamos fundidos», reconocieron Raúl García e Ibai Gómez en una conversación con ELCORREO. Fueron dos de los protagonistas del último Alavés que consiguió asaltar en Camp Nou.

Tratar de repetir aquella hazaña nueve años después obligará a calcar el guión. «Por momentos vamos a sufrir. Tenemos que saber elegir los momentos de dónde jugar y cómo. Somos un equipo muy físico», reconoció Coudet. Y con buena puntería de cada a puerta. «En casi todos los partidos convertimos». Sin ir más lejos, los vitorianos son, detrás del Real Madrid, el segundo equipo que menos remates (5,11) necesita para anotar un tanto. Y en partidos como este, en los que las ocasiones serán reducidas, esa precisión es vital.

Partido a partido

Y la tarea recaerá en unos protagonistas que el entrenador no quiso avanzar. No quiere mostrar sus cartas. Una muestra más de que el partido ya se ha empezado a jugar. A las bajas de Sivera y Jordán por lesión se suma la de Abqar por sanción. «Contemplamos todas las posibilidades para suplirle», comentó, respecto a la defensa. «Más allá de la formación, el objetivo es poder contar con todos. No somos tantos y tenemos la necesidad de poder contar con todos», añadió.

El centro de la zaga no es la única parcela sensible. Que Tenaglia y Guridi estén apercibidos (tienen cuatro amarillas) obliga a estar alerta para no perder efectivos de cara a los siguientes tres partidos, convertidos en auténticas finales: Espanyol, Getafe y Leganés. Sin embargo, Coudet reconoció que este escenario no le hará cambiar de planes. «Afrontamos cada partido con ilusión, no pensamos más adelante». Y cuando concluya el encuentro ante el Barça «pensaremos en el siguiente, no en los otros dos que llegarán». Porque, argumenta, si no «te desvías del próximo objetivo que es el más corto». Vamos, avanzar partido a partido.

Blaugranas y albiazules se han enfrentado en 21 ocasiones, con un balance favorable a los culés: 17 victorias, dos empates y dos victorias babazorras. A la de 2016 se suma la de 1999/00 con el solitario tanto de Nan Ribera. No obstante, no hay que retroceder tanto en el tiempo para ver a los vitorianos sumar puntos en la casa del Barça. En la temporada 2021/2022 el Alavés, entonces entrenado por Javier Calleja, consiguió arrebatar un punto (1-1) con el tanto de Luis Rioja. Y el curso pasado (2-1) cerca estuvieron de asaltar Montjuic. Samu Omorodion batió a Ter Stegen en el segundo 18 del partido, firmando además el tanto más rápido en Liga del Alavés.