Mesa, fútbol y mantel para el Alavés: «Jugar a las dos trastoca los días de partido»

Una década atrás, La Liga se abrió a adelantar los horarios de sus partidos para 'conquistar' el mercado televisivo asiático. Las ocho horas menos respecto a Shanghai o las nueve de diferencia con Tokio reubicaron en el mediodía varios choques de Primera. «Nos dimos cuenta ... de que debíamos diversificar. Nuestros aficionados están en España, pero también en el mundo. Poner un Clásico a las 13.00 horas fue fundamental para atender a esa parte del planeta que estaba dormida. En Asia, lo pudieron ver en 'prime time», explicó entonces Javier Tebas. Desde su llegada a la presidencia de la patronal del fútbol en 2013, los partidos de La Liga se han distribuido de viernes a lunes en múltiples franjas.

El fútbol ha dejado de ser patrimonio exclusivo del fin de semana, con la afición de Mendizorroza echándole «un pulso» cada vez que tienen un partido fuera del sábado y del domingo. Hay tantos choques por jornada como horarios diferentes. Y uno de ellos, el de las 14.00 horas, se está convirtiendo en el 'favorito' del Deportivo Alavés. Los albiazules cerraron 2024 jugando a las dos en Valencia (2-2) y abrieron 2025 a la misma hora en Vitoria ante el Girona (0-1). La Copa les 'salvó' de visitar al Betis (1-3) a las 14.00 horas como estaba programado -LaLiga modificó el horario- y el empate (1-1) ante el Celta se disputó un lunes por la noche con protestas en Mendizorroza.

Esto sólo fue un aperitivo de lo que se les viene en el próximo mes. Y es que los albiazules, inmersos en la batalla por la permanencia, disputarán todos sus partidos de febrero a las dos. Hoy visitarán al Barcelona en Montjuic para luego recibir a Getafe (9 de febrero) y Espanyol (22) en Mendizorroza y viajar a Leganés (15) a la hora de sentarse a comer. Todo un cambio respecto a los habituales escenarios futbolísticos que son rutinarios para Coudet y sus futbolistas. Con el calendario programado hasta la fecha son ya siete los partidos con las dos como pitido inicial para el Alavés esta temporada. Los que más de Primera junto al Getafe. Los aficionados asiáticos podrán disfrutar de los babazorros en su horario de máxima audiencia en los próximos cuatro duelos. Toda una anomalía que «cambia rutinas», según los expertos.

«Una cosa es entrenar por la mañana y otra competir. Los jugadores no están acostumbrados y jugar a las dos trastoca un poco los horarios del día de partido. Por ello, tomamos decisiones para que se note lo menos posible al igual que hace el rival, que está en nuestra misma situación», confiesa José Romero. El preparador físico del Oviedo de Javier Calleja, que antes pasó por Villarreal, Alavés o Levante, explica cómo se adaptan las rutinas en la previa de los choques.

«Un día 'normal' comes cinco horas antes del partido y meriendas tres horas antes. Jugando a las dos es imposible. Aunque te levantes a las nueve no vas a hacer una ingesta de X gramos de pasta y de proteína. No hay forma de que tu cuerpo lo asimile. No te entra», detalla Romero: «Por ello, hacemos la carga importante de nutrientes la noche anterior. Ese día, los jugadores cenan más de lo habitual porque la mañana del partido hacen una especie de desayuno-almuerzo tres horas antes de competir. Buscamos el aporte necesario a nivel nutricional, pero no en el volumen normal. No te vas a hinchar antes de jugar».

«No se hace una activación por la mañana y sí un calentamiento más largo», apunta José Romero

José Antonio Morga, preparador físico del Levski Sofía búlgaro que dirige Julio Velázquez, va en la misma línea. «Concentramos al equipo la noche anterior para asegurarnos el descanso, que idealmente debe ser de ocho horas. Luego, se levantan una hora antes del 'lunch', que es una mezcla entre desayuno y comida que hacemos entre las 10 y las 11 de la mañana. Es un protocolo que realizamos para llegar al partido en muy buenas condiciones», señala el ex, entre otros, de Alavés, Sporting, Zaragoza y Cartagena.

Cuestión de grados

Para Morga, la clave no está en la hora sino en la temperatura. «No es lo mismo jugar a las dos en diciembre en Vitoria que en mayo en Andalucía. El calor disminuye el rendimiento», afirma. Lo que ambos coinciden es que no hay que modificar los entrenamientos semanales por jugar a las dos. «Seguimos una rutina. Si la cambiáramos estaríamos haciéndolo constantemente generando desconcierto», declara Morga.

«Los jugadores mezclan el desayuno y el almuerzo a las 10-11 de la mañana», explica José Antonio Morga

«Haces una semana normal de trabajo. Lo que sí varía es la activación el día del partido. No te da tiempo a hacerla por la mañana y tampoco tiene sentido, por lo que la hacemos en el vestuario, uniéndola a un calentamiento un poco más largo», añade Romero, que no cree que este horario condicione físicamente al futbolista. Tampoco Morga: «El jugador es profesional y se cuida en todos los aspectos. Se prepara durante toda la semana como para cualquier duelo, no unas horas antes».

«El futbolista está habituado a levantarse, desayunar, activarse, comer, echarse la siesta y, dependiendo de la hora del partido, merendar. Jugando a las dos cambian las rutinas a nivel nutricional y de calentamiento. Eso sí, si tienes que disputar al año seis partido a las 14.00 horas, mejor que sean seguidos porque puedes repetir las mismas pautas anteriores», concluye Romero. Mesa, fútbol y mantel para el Alavés.