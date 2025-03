La amenaza del descenso complica las renovaciones de Abqar y Kike García

En medio de la batalla por la permanencia en Primera División del Deportivo Alavés, hay dos asuntos pendientes que están quedando en un segundo plano, ... arrastrados a un rincón por la pelea por la supervivencia en la élite. Tres futbolistas finalizan contrato con el club el próximo 30 de junio y son, desde el 1 de enero, libres para firmar por cualquier equipo como agentes libres para aterrizar en sus hipotéticos destinos a partir de julio. Y con permiso de Aleksandar Sedlar, cuya falta de participación -ocho partidos y 545 minutos pero apenas 130 desde la llegada de Coudet- le aleja de Mendizorroza, los casos de Kike García y Abdel Abqar están marcados en rojo por la secretaría técnica vitoriana.

Dos futbolistas imprescindibles tanto para Luis García como para el Chacho cuyo futuro está en el aire. A menos de cuatro meses de que finalicen sus vínculos con el Alavés, ninguna de las dos renovaciones está encauzada. Y la delicada situación del equipo, penúltimo en la tabla a un punto de la salvación tras encadenar seis jornadas sin ganar, hace que todo se complique. En Segunda, el atractivo del proyecto y las posibilidades económicas disminuyen considerablemente.

Abqar En verano y en otoño ambas partes acercaron posturas sin lograr un acuerdo final

En el caso de Abqar, el tira y afloja se extiende desde el verano. El pasado mes de julio, ambas partes acercaron posturas sin llegar a un punto de encuentro. Y el Alavés rechazó una importante oferta de Osasuna al considerar al defensa un «pilar fundamental de su estructura deportiva», según detalló Sergio Fernández.

El club y los representantes del jugador se emplazaron a volver a negociar en otoño. Entonces, el Alavés le trasladó a Abqar una propuesta de renovación que mejoraba sus condiciones actuales. Y los babazorros recibieron como respuesta la contraoferta final del futbolista, que ajustaba sus demandas para buscar un punto de encuentro que siempre quisieron ambos. Sin embargo, desde entonces, no ha habido avances significativos en una renovación que ha encallado. «Nos tendremos que dar el tiempo necesario para ver hasta dónde llegan estas negociaciones», explicó un director deportivo que agradeció la «implicación» y «voluntad de seguir» en Mendizorroza de Abqar. «Lo importante era que cumpliera su contrato», apuntó Fernández. Traspasarle en la ventana de invierno no estuvo sobre la mesa, al primar lo deportivo sobre lo económico.

Kike García Los pretendientes llaman a la puerta de un jugador que sólo piensa en lograr la permanencia albiazul

El apretón de manos no está cerca con el marroquí como tampoco con Kike García. El director deportivo transmitió el «deseo y las ganas» de que el '17' siguiera en el Paseo de Cervantes más allá del 30 de junio. «Es uno de los jugadores que por su manera de ser, de entender la profesión e implicación refleja los valores que nos gustaría tener por mucho tiempo en el Alavés», añadió Fernández. «Ojalá pueda estar muchos años más aquí. Mi primera opción va a ser ésta, pero no depende sólo de mí», confesó el atacante en este periódico. La voluntad manifestada en público por ambos ha sido la de hallar un acuerdo que a día de hoy se antoja lejano. No se han dado las condiciones para ello. Además, la amplia nómina de delanteros de cara al próximo curso -Toni Martínez, Villalibre y Panichelli, que volverá de su cesión en el Mirandés, tienen largos contratos- dificultan su continuidad en Vitoria.

Varios pretendientes

Abqar y Kike García son claves en este Alavés. El central de 25 años es el referente de la zaga vitoriana tras disputar 24 de las 26 jornadas ligueras. Y el delantero conquense de 35 años es el 'pichichi' de los vitorianos. Sus 11 goles en 25 partidos le han metido de lleno en la lucha por el Zarra. Sólo los 13 tantos que lleva Sancet con el Athletic mejoran a un García que suma 13 dianas contando también la Copa. Está firmando su mejor curso en la élite y ya es el décimo goleador histórico albiazul en Primera (14).

El desempeño notable de ambos hace que se les acumulen los clubes, tanto de la Liga como del extranjero, que buscan firmarles para que lleguen libres en julio. Sin embargo, las numerosas ofertas no les han distraído de su objetivo. Abqar y Kike García están centrados en que el Alavés logre la permanencia. No miran más allá del césped.