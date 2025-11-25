Tenaglia da las claves para ganar en Barcelona: «Dejarnos la vida y defender lo nuestro»

Nahuel Tenaglia es el central con más minutos esta temporada en el Deportivo Alavés. Ha disputado todos los partidos al completo, sin descanso, salvo ... la visita a Getafe, donde sí se quedó en el banquillo, y tampoco jugó en el encuentro copero ante el Getxo. Y eso que en ninguna planificación estaba llamado ejercer con tal nivel de continuidad en el centro de la defensa. Pero la obligación generada por un rosario de acontecimientos, infortunios y casualidades le ha devuelto a una posición que ya había ocupado durante los primeros pasos de su carrera, en Argentina, y en algunos encuentros concretos con el Alavés.

Su nivel ha dado argumentos para sostener esa forzada reconversión. Tenaglia se siente cómodo en el centro de la defensa y desde ahí también transmite seguridad a sus compañeros. Para muestra, una estadística: solo ha visto una tarjeta amarilla en todo el curso. Menos que los dos centrales puros de la plantilla con minutos, Garcés (2) y Pacheco (3), aunque su protagonismo haya sido mucho mayor.

Aunque el de Saladillo también percibe que el nivel de sus acompañantes le ha ayudado a sostener el suyo. Primero, del que le releva en el lateral derecho. «Me gusta mucho. Tengo a Jonny que es increíble cómo hace las cosas. Le das la pelota y consigue salir jugando bien». Pero también el de su pareja de baile en el centro. Ahora le vuelve a tocar formar junto a Pacheco, ya recuperado de su lesión en el hombro. Ambos fueron titulares contra el Celta y apuntan a serlo de nuevo el sábado en la visita al Barcelona (16.15 horas). Se entienden bien. «Me siento muy cómodo, nos hablamos mucho. Es un chico que siempre se lo deja todo. Me alegro por que haya vuelto. Estoy contento de tenerlo con nosotros», expuso ayer el jugador, cuatro días antes de medirse a uno de los retos más exigentes que puede afrontar un defensa.

Porque, aunque no se quiera, enfrentarse a Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres y compañía intimida. La mejor delantera de la competición -36 goles, con un promedio de 2,7 por partido y ocho más que el segundo máximo conjunto más anotador, el Real Madrid- obliga no solo a extremar la concentración a límites casi sobrehumanos, sino también a compensar la diferencia de calidad con un arranque de orgullo. «Sabemos lo que es y lo que son sus jugadores. Tienes que poner un plus más, pero pensamos en nosotros, no en ellos. Tenemos que dejarnos la vida e ir a defender lo nuestro», arengó.

«Jugamos muy bien al fútbol pero nos falta ese toque final, un poco más de ataque»

«Lo nuestro» se podría traducir en sacar alguno de esos puntos con los que no se cuenta pero que reforzarían al máximo el desempeño de un conjunto que llegará a la cita tras dos decepcionantes papeles ante el Girona y el Celta. «Nos ha faltado un poco de gol», sintetizó. «Jugamos muy bien al fútbol pero nos falta ese toque final, un poco más de ataque, de terminar bien las jugadas», percibe.

«Competir al 110%»

Parece complicado que el bloque de Hansi Flick permita al adiestrado por el Chacho Coudet ser el que domine la posesión. Si se cumple ese guion al Alavés le tocará correr mucho tiempo detrás del balón, obligado a castigar de otra forma más directa. Ahí entra en juego la «mentalidad», el saber que aunque el partido pueda ser duro el bloque albiazul puede mantener sus opciones si se mantiene dentro de él. Y, sobre todo, jugar sin miedo, de tú a tú. «Debemos darlo todo. Ir con mentalidad positiva de que vamos a ganar y hacer un gran partido. Tenemos que ir confiados. Ellos tienen jerarquía pero nosotros también», recalcó. Que sea el mismo Alavés capaz de sorprender a otro feroz rival como el Athletic. «Tenemos que hacer nuestro trabajo y competir al 110%», abundó.

«Estoy muy encariñado con la ciudad y el club, fue el que confió en mí y trato de devolverlo todo»

De eso último sabe mucho un Tenaglia que parece haber encontrado su sitio en Vitoria. En su quinta temporada en el Alavés, el argentino mantiene intacto el «orgullo» de lucir la camiseta albiazul. «Estoy muy encariñado con la ciudad y el club. Fue el que confió en mí cuando estaba en Argentina y trato de devolverlo todo en la cancha», expresó. Así, poco a poco, se acerca a su objetivo de ser el extranjero con más partidos en la historia de la entidad, su deseo. «Sé que me quedan doscientos y algo (son 217 los que le separan de los 346 de Astudillo). Pero estoy disfrutando cada vez que me pongo esta camiseta». La próxima será el sábado, en busca de un golpe sobre la mesa.