Tenaglia, en un partido del Deportivo Alavés de esta temporada. EP

Tenaglia da las claves para ganar en Barcelona: «Dejarnos la vida y defender lo nuestro»

El defensa del Alavés guía a un Alavés sin miedo en su visita al Camp Nou: «Ellos tienen jerarquía pero nosotros también»

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:09

Comenta

Nahuel Tenaglia es el central con más minutos esta temporada en el Deportivo Alavés. Ha disputado todos los partidos al completo, sin descanso, salvo ... la visita a Getafe, donde sí se quedó en el banquillo, y tampoco jugó en el encuentro copero ante el Getxo. Y eso que en ninguna planificación estaba llamado ejercer con tal nivel de continuidad en el centro de la defensa. Pero la obligación generada por un rosario de acontecimientos, infortunios y casualidades le ha devuelto a una posición que ya había ocupado durante los primeros pasos de su carrera, en Argentina, y en algunos encuentros concretos con el Alavés.

